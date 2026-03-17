Kυψέλη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στη μέση του δρόμου - Βίντεο

«Βεντέτα» άγουρων συμμοριών οδήγησε στον άγριο ξυλοδαρμό ενός ανηλίκου στην Κυψέλη. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και ο Μάνος Σωτηρόπουλος έφεραν στο « φως» σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο με θύμα ένα 16χρονο αγόρι.

Σε αυτό έχει καταγραφεί η στιγμή που δύο ανήλικα παιδιά να πιάνονται στα χέρια, σε κεντρικό δρόμο της Κυψέλης. Ο ένας από τους δύο έπεσε στο έδαφος. Μετά, εμφανίστηκαν ακόμη δύο νεαροί και όλοι μαζί χτυπούσαν τον 16χρονο ανελέητα με μπουνιές και κλωτσιές.

Το θύμα προσπαθούσε να προστατευτεί. Ένας από τους νταήδες, όμως, τον χτύπησε με μένος στο κεφάλι.

Όλα αυτά διαδραματίστηκαν μπροστά σε δεκάδες περαστικούς και διερχόμενους οδηγούς, όμως δύο - τρεις γυναίκες στάθηκαν οι πιο θαρραλέες και μπήκαν στη μέση για να τους σταματήσουν.

Το νέο περιστατικό βίας που έγινε μέσα στη μέση του δρόμου και διακόψε την κυκλοφορία εντάσσεται στον «πόλεμο» που έχει ανοίξει μεταξύ άγουρων συμμοριών του Γκύζη και της Κυψέλης. Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής αυτή η «βεντέτα» κρατάει εδώ και πολλά χρόνια.

