Χριστίνα Κοντοβά: «Δε θα φτιάξω το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου»

Οι ετοιμασίες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα έχουν ξεκινήσει

Η Χριστίνα Κοντοβά για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα παντρευτούν στις 27 Ιουνίου στην Πάρο.
  • Η τελετή θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο και θα περιλαμβάνει δύο πάρτι και πιθανή γιορτή την επόμενη ημέρα.
  • Η Χριστίνα Κοντοβά δήλωσε ότι δεν θα σχεδιάσει το νυφικό της Αθηνάς, καθώς δεν ασχολείται με νυφικά.
  • Το ζευγάρι πρόσφατα ταξίδεψε στις Γαλλικές Άλπεις για χαλάρωση και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 27 Ιουνίου στην Πάρο, σε μια λαμπερή τελετή που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Η Χριστίνα Κοντοβά μιλά για το νυφικό της Οικονομάκου

Το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει δύο πάρτι για τον εορτασμό του γάμου: ένα πριν από την τελετή και ένα ανήμερα, ενώ πιθανότατα θα υπάρξει και μια μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Πάρου, όπου υπάρχει και εκκλησάκι, ενώ το ζευγάρι έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια, από τη μπομπονιέρα μέχρι τα κεράκια μιας πολύ γνωστής εταιρίας, για να κάνει την ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή για τους καλεσμένους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους αναμένεται να είναι και η πολύ καλή φίλη της ηθοποιού, Χριστίνα Κοντοβά. Η σχεδιάστρια μόδας σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της ρωτήθηκε αν θα είναι εκείνη που θα σχεδιάσει το νυφικό της Αθηνάς.

«Δεν κάνω νυφικά, αυτή την απάντηση έχω να δώσω, οπότε δεν ξέρω και τις τάσεις, οπότε δε θα φτιάξω και κανενός το νυφικό. Εγώ θα πω για την Αθηνά ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο αληθινός που αυτό που βλέπετε αυτό είναι», αρκέστηκε να σχολιάσει στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star.

H ρομαντική εξόρμηση στις Γαλλικές Άλπεις

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα επέλεξαν να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους και να ταξιδέψουν στις εντυπωσιακές Γαλλικές Άλπεις, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης με επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

Προετοιμασίες για τον γάμο τους

Το ζευγάρι βρέθηκε στο κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο του Κουρσεβέλ, απολαμβάνοντας το χιονισμένο τοπίο και τη μοναδική ατμόσφαιρα του τόπου.

Η μέλλουσα νύφη μέσα από τις αναρτήσεις που έκανε στα social media φάνηκε να απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της απόδρασης έχοντας πάντα στο πλευρό της τον άνδρα που κατάφερε να της «κλέψει»  την καρδιά και προσεχώς να την οδηγήσει στην εκκλησία, προκειμένου να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.


