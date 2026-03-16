Γάμος Οικονομάκου – Τσερέλα: Οι καλεσμένοι, τα δύο πάρτι κι οι μπομπονιέρες

Πλέον είναι επίσημο ότι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύονται στις 27 Ιουνίου στην Πάρο και ήδη οι προετοιμασίες για το ευτυχές γεγονός έχουν ξεκινήσει!

Αν και η γνωστή ηθοποιός δεν ήθελε να μαθευτεί ο γάμος, φαίνεται πώς οι πληροφορίες διέρρευσαν και εκείνη είχε δηλώσει στην κάμερα του MEGA: «Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο πια να το συζητάμε, φτάνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δεν νομίζω να έχει πια σημασία. Δεν χαίρομαι που ακούγονται διάφορα για τον γάμο μου – Αν κάτι δεν μπορείς να το ελέγξεις πρέπει να το αποδεχτείς».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο γάμος του ζευγαριού που είναι μαζί περίπου 2 χρόνια, θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα με πλήθος ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο να δίνουν το «παρών».

Σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η ηθοποιός και ο σύντροφός της θα κάνουν δύο πάρτι για το χαρμόσυνο γεγονός: ένα πριν από τον γάμο, ένα ανήμερα (όπως είναι αναμενόμενο) και πιθανότατα ίσως στηθεί και μία μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα του γάμου.

Όπως ανέφερε, ακόμα, η Φωτεινή Πετρογιάννη, το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα, στο οποίο υπάρχει και εκκλησάκι, ενώ το ζευγάρι έχει προβλέψει ήδη ότι μαζί με τη μπομπονιέρα να δίδεται ένα κερί πολύ γνωστής εταιρίας.

Αυτές τις ημέρες, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται στις Γαλλικές Άλπεις.

«Νομίζω ότι με έναν τόσο γοητευτικό άνθρωπο, αν δεν έχει αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, μέσα σου, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Ευτυχώς, στη δική μας σχέση υπάρχει πολύ εμπιστοσύνη και σεβασμός, και εγώ προσωπικά δεν νιώθω ανασφάλεια. Οπότε το αντιμετωπίζω με χαμόγελο και αρκετό χιούμορ. Είναι όμορφο να θαυμάζει τον άνθρωπο που αγαπάς», είχε εξομολογηθεί για την σχέση της η Αθηνά Οικονομάκου.