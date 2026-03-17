Μαρία Καρρά: Η χήρα Τράγκα «γλίτωσε» την προφυλάκιση την τελευταία στιγμή

Μαραθώνια ήταν η απολογία της Μαρίας Καρρά για την περιουσία που είχε μαζί με τον Γιώργο Τράγκα.
Γιώργος Τράγκας: «Η σχέση με τα παιδιά του αποδυναμώθηκε λόγω της Μ.Καρρά»
Η απολογία της χήρας του Γιώργου Τράγκα στο γραφείο της ανακρίτριας διήρκεσε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 13.000.000 ευρώ.
Σχεδόν τρέχοντας αποχώρησε από την πρώην Σχολή Ευελπίδων.
Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας την άφησαν ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ, ενώ της απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.
Η απόφαση θεωρείται εξαιρετικά αυστηρή. Το μεγάλο χρηματικό ποσό της εγγύησης σε συνδυασμό με τους όρους που της επιβλήθηκαν δείχνουν ότι η Μαρία Καρρά βρέθηκε «ένα βήμα πριν την προφυλάκιση».
