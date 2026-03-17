Μαρία Καρρά: Η χήρα Τράγκα «γλίτωσε» την προφυλάκιση την τελευταία στιγμή

Η εγγύηση και ο περιοριστικός όρος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η απολογία της Μαρίας Καρρά για την περιουσία της με τον Γιώργο Τράγκα διήρκεσε 6 ώρες.
  • Αντικρούει κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων, φοροδιαφυγή και απάτη ύψους 13.000.000 ευρώ.
  • Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ και της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.
  • Η απόφαση θεωρείται αυστηρή, δείχνοντας ότι ήταν κοντά στην προφυλάκιση.
  • Η απολογία της έγινε στο γραφείο της ανακρίτριας στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.

Μαραθώνια ήταν η απολογία της Μαρίας Καρρά για την περιουσία που είχε μαζί με τον Γιώργο Τράγκα.

Η απολογία της χήρας του Γιώργου Τράγκα στο γραφείο της ανακρίτριας διήρκεσε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 13.000.000 ευρώ.

Σχεδόν τρέχοντας αποχώρησε από την πρώην Σχολή Ευελπίδων.

Μαρία Καρρά

Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας την άφησαν ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ, ενώ της απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Η απόφαση θεωρείται εξαιρετικά αυστηρή. Το μεγάλο χρηματικό ποσό της εγγύησης σε συνδυασμό με τους όρους που της επιβλήθηκαν δείχνουν ότι η Μαρία Καρρά βρέθηκε «ένα βήμα πριν την προφυλάκιση».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top