Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης

Εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του.
  • Επικρίνει τις ενέργειες του Ανδρουλάκη, αναφέροντας ότι στόχος του είναι να αποκλείσει πολιτικούς αντιπάλους.
  • Ο Καστανίδης τονίζει ότι δεν παραιτείται από τις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του Ανδρουλάκη.
  • Κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για ανιστόρητους και προσβλητικούς ισχυρισμούς σχετικά με την πολιτική ηθική.
  • Δηλώνει ότι η παραίτησή του είναι απάντηση στην απρέπεια και την επιθυμία του Ανδρουλάκη να ελέγξει το κόμμα.

Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη δήλωσή του εξαπολύει πυρά εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για στοχευμένες ενέργειες αποκλεισμού του, ενώ θέτει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης.

Χάρης Καστανίδης 1

«Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» τονίζει.

Ολόκληρη η δήλωση Χάρη Καστανίδη

Στη δήλωσή του ο κ. Καστανίδης αναφέρει:

«Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.

Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.

Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Και για μην μείνει καμμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα.

Χάρης Καστανίδης 2

Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.

Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος.

Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος.

Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών.

Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί την δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινός τους.

Σε ό,τι με αφορά, μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη, που ίδρυσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής φέρουν την υπογραφή μου, ως υπουργού Δικαιοσύνης.

Η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι στις εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, τον χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητειών.

Συμπεραίνω. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου.

Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη.

Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατωβριάνδου: "Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα".

Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχισθούν».

