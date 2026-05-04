Σε μόνιμη βάση περνά πλέον η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για μαθητές που καταφέρνουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

Η πρωτοβουλία, που μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν σε πιλοτικό επίπεδο, επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά 2.106 επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίοι θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ μετά την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακή σχολή.

Ποιους μαθητές είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ

Το μέτρο αφορά μαθητές που:

συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

πετυχαίνουν την εισαγωγή τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

προέρχονται από οικογένειες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη νέων που μεγαλώνουν στην περιφέρεια και συχνά έρχονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Από φέτος, το πρόγραμμα αποκτά πιο σταθερό χαρακτήρα, καθώς καθιερώνεται ως μόνιμη κοινωνική παροχή και εφαρμόζεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο.

Παράλληλα, όπως έχει αναφέρει η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, διευρύνονται και οι κατηγορίες των δικαιούχων, καθώς πλέον προβλέπεται κάλυψη και για μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα που ζει και εργάζεται στην ύπαιθρο.

Μητσοτάκης: «Συνολικά 2.106 παιδιά θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ»

Στην οικονομική στήριξη αυτών των μαθητών αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση:

«Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».