Μιλώντας στο Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, η Μαρία Αντωνά έκανε τον απολογισμό της τηλεοπτικής σεζόν που ολοκληρώνεται, απάντησε στις φήμες για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και ξεκαθάρισε τη στάση της γύρω από την προσωπική της ζωή.

Ο απολογισμός της σεζόν & η συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου

Η ίδια δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας πως το κλίμα ήταν ευχάριστο και διασκεδαστικό, ακριβώς όπως το είχε φανταστεί από την καλοκαιρινή τους προετοιμασία. Παρά τις προκλήσεις και τις διακυμάνσεις της τηλεθέασης, η Μαρία νιώθει πως έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, φέρνοντας στην εκπομπή αξιόλογα πρόσωπα και συνεντεύξεις που ξεχώρισαν, γεγονός που της δίνει μια αίσθηση ηθικής ικανοποίησης.

Όσον αφορά στο τηλεοπτικό της μέλλον, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια ξεκαθαρίζει πως ο ΑΝΤ1 αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Αν και το όνομά της ακούγεται έντονα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια για την παρουσίαση καλοκαιρινής εκπομπής, η ίδια παραμένει προσγειωμένη και αποφεύγει να μιλά με υποθέσεις, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει ακόμα τις επίσημες προθέσεις του σταθμού. Με την ίδια προσοχή αντιμετωπίζει και τα σενάρια που τη θέλουν να συνεργάζεται την επόμενη σεζόν με τον Γιώργο Λιάγκα. Παρόλο που αποκλείει τη συνύπαρξη σε μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για κάτι διαφορετικό, όπως ένα late night show ή ένα μουσικό project, όπου θα ένιωθε πολύ πιο άνετα να έχει έναν ενεργό ρόλο. «Αν ο Γιώργος έκανε ένα late night, μια μουσική εκπομπή ή ένα show, εκεί θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε έναν ρόλο δίπλα του», δήλωσε.

Μαρία Αντωνά: Η νέα ισορροπία στην προσωπική ζωή

Μετά από καιρό, η Μαρία μιλάει με μεγαλύτερη άνεση για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, χωρίς όμως να θέλει να «διατυμπανίζει» τα πάντα. «Δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Όταν υπάρχουν φωτογραφίες, η αλήθεια είναι εκεί. Αισθάνομαι πλέον πιο σίγουρη να μιλήσω για κάποια πράγματα, καθώς η σχέση μας έχει βρει τις ισορροπίες της», είπε.

Τέλος, σχολιάζοντας με χιούμορ την αλλαγή στην εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα, επιβεβαίωσε ότι το μούσι ήταν δική της συμβουλή, ενώ για το «επόμενο βήμα» στη ζωή τους, προτίμησε να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους: «Ό,τι είναι να έρθει, είναι ευπρόσδεκτο».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star