Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο

Τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν στην έκθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 12:46 Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ
04.05.26 , 12:24 Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα
04.05.26 , 12:08 Marseaux: Συγκινούν όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη μητέρα της
04.05.26 , 11:56 Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης
04.05.26 , 11:55 Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι
04.05.26 , 11:53 Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: 3 νεκροί, 170 εγκλωβισμένοι επιβάτες
04.05.26 , 11:44 MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
04.05.26 , 11:23 Μαθητής 7 ετών κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας και σφηνώθηκε στον πνεύμονα
04.05.26 , 11:08 Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
04.05.26 , 11:07 Μαρία Αντωνά: «Θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο σε ένα late night show»
04.05.26 , 11:06 Σύλληψη τριών ατόμων με «παρελθόν», για ναρκωτικά από την ΕΛΑΣ
04.05.26 , 11:00 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
04.05.26 , 11:00 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
04.05.26 , 10:52 Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
04.05.26 , 10:52 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Zeekr, η premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας και προηγμένης τεχνολογίας του Geely Auto Group, πραγματοποίησε εντυπωσιακή παρουσία στην έκθεση Auto China 2026, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των νεότερων πολυτελών μοντέλων της, καθώς και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές της καινοτομίες. Στο περίπτερο της μάρκας ξεχώρισαν τρία βασικά premium μοντέλα: τα ανανεωμένα Zeekr 009, 9X και 8X, τα οποία συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο ναυαρχίδων για τη μάρκα.

Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, η Zeekr ξεκίνησε επίσημα την προπώληση του ανανεωμένου Zeekr 009, του πρώτου πολυτελούς αμιγώς ηλεκτρικού MPV παγκοσμίως, παρουσιάζοντας παράλληλα και νέα επταθέσια έκδοση, σχεδιασμένη για το ταχέως αναπτυσσόμενο κοινό των οικογενειών που αναζητούν κορυφαία ποιότητα και πρακτικότητα. Η νέα επταθέσια έκδοση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά και σε ομαδικές μετακινήσεις, προσφέροντας σημαντικές αναβαθμίσεις στη διαρρύθμιση, στην άνεση κύλισης και στην καθημερινή ευχρηστία. Μέχρι σήμερα, η εξαθέσια Executive έκδοση του Zeekr 009 έχει ήδη καθιερωθεί στις κατηγορίες υψηλόβαθμων επαγγελματιών και στελεχών, κατακτώντας για δύο συνεχόμενα έτη τον τίτλο του κορυφαίου σε πωλήσεις πολυτελούς MPV στην Κίνα.

Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
Στο περίπτερο της Zeekr παρουσιάστηκε επίσης το πρόσφατα λανσαρισμένο Zeekr 8X, το οποίο ενισχύει τη premium γκάμα SUV της μάρκας μαζί με το Zeekr 9X. Και τα δύο μοντέλα βασίζονται στη νέα υπερ-υβριδική αρχιτεκτονική SEA-S της Geely. Επιπλέον, ολόκληρη η σειρά Zeekr 8X διαθέτει στάνταρ ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 900V, υποστηρίζοντας τρικινητήριο ηλεκτρικό σύστημα ισχύος επιπέδου megawatt, με μέγιστη απόδοση 1.030 kW και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,96 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το το ταχύτερο σε επιτάχυνση υβριδικό SUV στον κόσμο.

Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
Το Zeekr 9X απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλή δημοτικότητα από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Στην κατηγορία των μεγάλων υβριδικών SUV στην Κίνα, τρία στα δέκα οχήματα που πωλούνται είναι Zeekr 9X, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα πολυτελή SUV.

Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
Η δυναμική παρουσία της Zeekr στην Auto China 2026 ανέδειξε ότι η ισχύς της μάρκας δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο, αλλά βασίζεται συνολικά στην τεχνολογική της υπεροχή. Όλα τα οχήματα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση εξελίχθηκαν πάνω στην πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) της Geely και αξιοποιούν τις νεότερες καινοτομίες, όπως το σύστημα “Super Electric Hybrid” της Zeekr και την τεχνολογία ψηφιακού πλαισίου με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η μάρκα παρουσίασε όλα τα εμπορικά best-seller μοντέλα υψηλού όγκου πωλήσεων, αναδεικνύοντας τη ραγδαία διεύρυνση της γκάμας της μέσα στα πέντε χρόνια από την ίδρυσή της. Από τις ναυαρχίδες έως τα μοντέλα στρατηγικής σημασίας, από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις έως τη συνολική εμπειρία χρήστη, η φετινή παρουσία της Zeekr παρουσίασε με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο ολόκληρο το οικοσύστημα της μάρκας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ZEEKR
 |
AUTO CHINA 2026
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top