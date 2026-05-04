Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο

Η Zeekr, η premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας και προηγμένης τεχνολογίας του Geely Auto Group, πραγματοποίησε εντυπωσιακή παρουσία στην έκθεση Auto China 2026, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των νεότερων πολυτελών μοντέλων της, καθώς και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές της καινοτομίες. Στο περίπτερο της μάρκας ξεχώρισαν τρία βασικά premium μοντέλα: τα ανανεωμένα Zeekr 009, 9X και 8X, τα οποία συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο ναυαρχίδων για τη μάρκα.



Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, η Zeekr ξεκίνησε επίσημα την προπώληση του ανανεωμένου Zeekr 009, του πρώτου πολυτελούς αμιγώς ηλεκτρικού MPV παγκοσμίως, παρουσιάζοντας παράλληλα και νέα επταθέσια έκδοση, σχεδιασμένη για το ταχέως αναπτυσσόμενο κοινό των οικογενειών που αναζητούν κορυφαία ποιότητα και πρακτικότητα. Η νέα επταθέσια έκδοση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά και σε ομαδικές μετακινήσεις, προσφέροντας σημαντικές αναβαθμίσεις στη διαρρύθμιση, στην άνεση κύλισης και στην καθημερινή ευχρηστία. Μέχρι σήμερα, η εξαθέσια Executive έκδοση του Zeekr 009 έχει ήδη καθιερωθεί στις κατηγορίες υψηλόβαθμων επαγγελματιών και στελεχών, κατακτώντας για δύο συνεχόμενα έτη τον τίτλο του κορυφαίου σε πωλήσεις πολυτελούς MPV στην Κίνα.



Στο περίπτερο της Zeekr παρουσιάστηκε επίσης το πρόσφατα λανσαρισμένο Zeekr 8X, το οποίο ενισχύει τη premium γκάμα SUV της μάρκας μαζί με το Zeekr 9X. Και τα δύο μοντέλα βασίζονται στη νέα υπερ-υβριδική αρχιτεκτονική SEA-S της Geely. Επιπλέον, ολόκληρη η σειρά Zeekr 8X διαθέτει στάνταρ ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 900V, υποστηρίζοντας τρικινητήριο ηλεκτρικό σύστημα ισχύος επιπέδου megawatt, με μέγιστη απόδοση 1.030 kW και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,96 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το το ταχύτερο σε επιτάχυνση υβριδικό SUV στον κόσμο.



Το Zeekr 9X απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλή δημοτικότητα από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Στην κατηγορία των μεγάλων υβριδικών SUV στην Κίνα, τρία στα δέκα οχήματα που πωλούνται είναι Zeekr 9X, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα πολυτελή SUV.



Η δυναμική παρουσία της Zeekr στην Auto China 2026 ανέδειξε ότι η ισχύς της μάρκας δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο, αλλά βασίζεται συνολικά στην τεχνολογική της υπεροχή. Όλα τα οχήματα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση εξελίχθηκαν πάνω στην πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) της Geely και αξιοποιούν τις νεότερες καινοτομίες, όπως το σύστημα “Super Electric Hybrid” της Zeekr και την τεχνολογία ψηφιακού πλαισίου με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η μάρκα παρουσίασε όλα τα εμπορικά best-seller μοντέλα υψηλού όγκου πωλήσεων, αναδεικνύοντας τη ραγδαία διεύρυνση της γκάμας της μέσα στα πέντε χρόνια από την ίδρυσή της. Από τις ναυαρχίδες έως τα μοντέλα στρατηγικής σημασίας, από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις έως τη συνολική εμπειρία χρήστη, η φετινή παρουσία της Zeekr παρουσίασε με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο ολόκληρο το οικοσύστημα της μάρκας.