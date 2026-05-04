Μαθητής 7 ετών κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας και σφηνώθηκε στον πνεύμονα

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς - Τι λέει ο ΩΡΛ Μηνάς Αρτόπουλος

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία Facebook (Μηνάς Ν. Αρτόπουλος)
Παιδί 7 Ετών Κατάπιε Ελατήριο Γομολάστιχας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 7χρονος μαθητής κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας που σφηνώθηκε στον δεξιό πνεύμονα.
  • Μετά από έντονο βήχα και αναπνευστικά συμπτώματα, οι γονείς τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.
  • Η ακτινογραφία αποκάλυψε ότι το ελατήριο είχε καταλήξει στους πνεύμονες, απαιτώντας βρογχοσκόπηση για την αφαίρεσή του.
  • Η επέμβαση ήταν επιτυχής και το παιδί πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, υγιές.
  • Οι γονείς πρέπει να είναι προσεκτικοί με αντικείμενα που μπορεί να καταπιούν τα παιδιά τους.

Aπό θαύμα σώθηκε ένας 7χρονος μαθητής, ο οποίος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όταν το ελατήριο γομολάστιχας που κατάπιε σφηνώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα.

«Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, μετά από έντονο βήμα και με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα», ανέφερε ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, που αφαίρεσε το ελατήριο.

«Μου ανέφεραν πως ο μικρός μαθητής όταν διάβαζε κατάπιε ελατήριο από γόμα με μηχανισμό, την οποία το παιδί είχε αποσυναρμολογήσει, και την έβαλε στο στόμα του», πρόσθεσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. 

Μετά την κατάποση το παιδί παρουσίασε πολύ έντονο βήχα και στη συνέχεια ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

Ο γιατρός, που υποδέχθηκε το περιστατικό στην εφημερία, υπέβαλε αμέσως το μικρό παιδί σε ακτινογραφία, ώστε να εντοπιστεί που έχει σφηνωθεί το ξένο αντικείμενο.

Η ακτινογραφία, προς έκπληξη όλων, έδειξε ότι το ελατήριο μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, αντί για το στομάχι είχε καταλήξει στους πνεύμονες και συγκεκριμένα στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα.

«Μετά απο άμεση κινητοποίηση το παιδί υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση διάρκειας 15 λεπτών με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέψει ο αεραγωγός» προσθέτει ο κ. Αρτόπουλος.

Ο μικρός μετά λίγες ώρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του απόλυτα υγιής.

Τι να προσέχουν οι γονείς - Τι πρέπει να κάνουν σε αντίστοιχη περίπτωση

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά μικρά παιδιά παίζοντας καταπίνουν διάφορα αντικείμενα (μεταλλικά, πλαστικά, ξύλινα, κ.λπ.) γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί, αν το αντικείμενο καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού. Συγκεκριμένα:

  • Μετά την καταπόση-εισροφήση: Μπορεί να υπάρξει έντονος πνιγμονώδης βήχας που διαρκεί λίγα λεπτά και μετά σταματά.
  • Η «βουβή» περίοδος: Οι γονείς μπορεί να πιστέψουν ότι το παιδί «κατάπιε» το αντικείμενο και θα πάει στο στομάχι (το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο). Όμως, αν το αντικείμενο έχει πάει στον πνεύμονα, η ηρεμία είναι προσωρινή.
  • Επιπλοκές: Μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες, το αντικείμενο - ελατήριο θα προκαλέσει χημική ή βακτηριακή πνευμονία, πυρετό και δύσπνοια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς:

Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί εισρόφησε κάτι, αναζητήστε τα εξής:

  • Συριγμός (Wheezing): Ένας ήχος σαν «σφύριγμα» που ακούγεται μόνο από τη μία πλευρά του θώρακα.
  • Μονομερής μείωση αναπνοής: Αν βάλετε το αυτί σας στην πλάτη του παιδιού, ο ήχος της αναπνοής στη δεξιά πλευρά μπορεί να ακούγεται πιο «ασθενικός» σε σχέση με την αριστερή.
  • Επίμονος ξηρός βήχας: Που δεν υποχωρεί με τα κλασικά σιρόπια.

Η ιατρική διαδικασία για μικρό παιδί:

  •  Ακτινογραφία: Είναι το πρώτο βήμα για να εντοπιστεί που εχει καταλήξει το αντικείμενο.
  • Νηστεία: Μόλις επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο εχει καταλήξει στους πνεύμονες - εισρόφηση, το παιδί πρέπει να παραμείνει απόλυτα νηστικό (ούτε νερό), καθώς η αφαίρεση απαιτεί γενική αναισθησία.
  • Άκαμπτη βρογχοσκόπηση: Είναι η επέμβαση εκλογής. Ο γιατρός εισέρχεται με έναν μεταλλικό σωλήνα και ειδική κάμερα, εντοπίζει το αντικείμενο-ελατήριο και το αφαιρεί με λαβίδα. Στα μικρά παιδιά, η διαδικασία είναι συνήθως σύντομη και η ανάρρωση ταχεία αν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός.
