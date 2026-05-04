Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: 3 νεκροί, 170 εγκλωβισμένοι επιβάτες

Στην εντατική ένας Βρετανός - Ο ιός μεταφέρεται στον άνθρωπο από τρωκτικά

Κοσμος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω έξαρσης κρουσμάτων χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ακινητοποιημένο κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο.
  • Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 170 επιβάτες και 57 μέλη πληρώματος είναι εγκλωβισμένοι.
  • Επιβεβαιωμένο κρούσμα σε 69χρονο Βρετανό, που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, με άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα υπό διερεύνηση.
  • Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες με υψηλή θνησιμότητα.
  • Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, προτείνεται υποστηρικτική φροντίδα και μέτρα πρόληψης.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μετά την έξαρση κρουσμάτων χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι ακινητοποιημένο στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες. Εγκλωβισμένοι σε αυτό είναι 170 επιβάτες, μαζί με 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγούς κι έναν γιατρό. 

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ταξίδευε από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήριο. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους, ένας ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ερευνώνται άλλα πέντε κρούσματα.

To κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού 1

Οι αρχές προς το παρόν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα μόνο ένα κρούσμα. Πρόκειται για έναν 69χρονο Βρετανό, ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ νοσοκομείου στο Γιοχάνεσμπουργκ. Δύο μέλη του πληρώματος είναι επίσης άρρωστα και χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένα κρούσμα χανταϊού έχει εργαστηριακά επιβεβαιωθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επιδημιολογική έρευνα, εργαστηριακοί έλεγχοι και γενετική ανάλυση του ιού. Παράλληλα, πέντε ακόμη ύποπτα κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Την ίδια ώρα το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής, πραγματοποιεί ιχνηλάτηση των επαφών του 69χρονου, κυρίως στην περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, για να εντοπιστούν πιθανά δευτερογενή κρούσματα. 

To κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού 2

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά, και μεταδίδεται κυρίως στους ανθρώπους μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Οι λοιμώξεις συνήθως εμφανίζονται όταν ο ιός μεταδίδεται αερομεταφερόμενος από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Αν και σπάνιος, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατσουνιών τρωκτικών.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS) ή Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS). 

Η πρώτη ασθένεια εμφανίζει κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενους από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακά προβλήματα. Εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.

Ο Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), είναι πιο σοβαρή ασθένεια και επηρεάζει κυρίως τα νεφρά. Τα μεταγενέστερα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Χανταϊός: Πώς αντιμετωπίζεται

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τις λοιμώξεις από ιούς χανταϊού.

Το CDC συνιστά υποστηρικτική φροντίδα για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οξυγονοθεραπεία, μηχανικό αερισμό, αντιιικά φάρμακα, ακόμη και αιμοκάθαρση.

Ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν.

Το CDC συνιστά την εξάλειψη της επαφής με τρωκτικά σε σπίτια ή χώρους εργασίας για τη μείωση της έκθεσης στον ιό.

Ο οργανισμός συνιστά επίσης τη σφράγιση των σημείων εισόδου σε υπόγεια ή σοφίτες όπου τρωκτικά μπορεί να εισέλθουν σε σπίτια.

Προτείνεται επίσης η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό των περιττωμάτων των τρωκτικών για την αποφυγή εισπνοής μολυσμένου αέρα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική ασθένεια που συνδέεται με τον ιό.

