Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα

Εύκολη, λαχταριστή, αρωματική, και φυσικά ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΗ συνταγη για σουφλέ σπανάκι, σήμερα από τον Γιώργο Ρήγα. Με εύκολες παρασκευές και γρήγορη εκτέλεση.
Η εβδομάδα ξεκινάει, με όλα τα μέλη του πλατό στο Breakfast@Star να θαυμάζουν τη δημιουργία του σεφ, και στο τέλος να ...γλείφουν τα δάχτυλα τους.
ΣΟΥΦΛΕ ΣΠΑΝΑΚΙ
Υλικά
• 500–600 γρ. σπανάκι
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 πράσο
• 100–150 γρ. μπέικον
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1/2 ματσάκι άνηθο
• Αλάτι, πιπέρι
Για τη μπεσαμέλ :
• 80 γρ. βούτυρο
• 80 γρ. αλεύρι
• 800 ml γάλα
• Αλάτι, πιπέρι
• Μοσχοκάρυδο
• 1 αυγό
• 150 γρ. μοτσαρέλα
•150 γρ. γκούντα
Για το ταψί :
• Φρυγανιά τριμμένη
• Λίγο βούτυρο ή λάδι
Εκτέλεση
1. Βάση με σπανάκι
• Σε τηγάνι σοτάρεις το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα.
• Προσθέτεις κρεμμύδι + πράσο και τα μαλακώνεις.
• Ρίχνεις σκόρδο και μετά το σπανάκι.
• Μαγειρεύεις μέχρι να φύγουν τα υγρά (σημαντικό!).
• Στο τέλος βάζεις άνηθο, αλάτι, πιπέρι και το αφήνεις στην άκρη. Αν έχει υγρά, στράγγισέ το καλά. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά
2. Μπεσαμέλ
• Λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και το δουλεύεις 1-2 λεπτά.
• Προσθέτεις το γάλα σταδιακά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει.
• Ρίχνεις αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο.
• Μόλις γίνει κρέμα, κατεβάζεις από φωτιά και προσθέτεις το αυγό (ανακατεύοντας γρήγορα).
3. Δέσιμο
• Ανακατεύεις το μείγμα σπανακιού μέσα στη μπεσαμέλ.
• Ρίχνεις μέσα τα περισσότερα τυριά (κρατάς λίγο για από πάνω).
4. Στήσιμο
• Βουτυρώνεις ταψί και πασπαλίζεις με φρυγανιά.
• Ρίχνεις όλο το μείγμα.
• Από πάνω βάζεις τα υπόλοιπα τυριά + λίγο ακόμα φρυγανιά για κρούστα.
5. Ψήσιμο
• Φούρνος στους 180°C
• Ψήνεις ~35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να σταθεί.