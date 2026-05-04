Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα

Η εβδομάδα αρχίζει με μία λαχταριστή συνταγή, οπτικά και γευστικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 12:46 Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ
04.05.26 , 12:24 Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα
04.05.26 , 12:08 Marseaux: Συγκινούν όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη μητέρα της
04.05.26 , 11:56 Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης
04.05.26 , 11:55 Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι
04.05.26 , 11:53 Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: 3 νεκροί, 170 εγκλωβισμένοι επιβάτες
04.05.26 , 11:44 MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
04.05.26 , 11:23 Μαθητής 7 ετών κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας και σφηνώθηκε στον πνεύμονα
04.05.26 , 11:08 Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
04.05.26 , 11:07 Μαρία Αντωνά: «Θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο σε ένα late night show»
04.05.26 , 11:06 Σύλληψη τριών ατόμων με «παρελθόν», για ναρκωτικά από την ΕΛΑΣ
04.05.26 , 11:00 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
04.05.26 , 11:00 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
04.05.26 , 10:52 Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
04.05.26 , 10:52 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Κυριολεκτικά «τα έσπασε» η σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εύκολη, λαχταριστή, αρωματική, και φυσικά ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΗ συνταγη για σουφλέ σπανάκι, σήμερα από τον Γιώργο Ρήγα. Με εύκολες παρασκευές και γρήγορη εκτέλεση.

Η εβδομάδα ξεκινάει, με όλα τα μέλη του πλατό στο Breakfast@Star να θαυμάζουν τη δημιουργία του σεφ, και στο τέλος να ...γλείφουν τα δάχτυλα τους.

Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος

ΣΟΥΦΛΕ ΣΠΑΝΑΚΙ

soufle spanaki

Υλικά
• 500–600 γρ. σπανάκι  
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 πράσο
• 100–150 γρ. μπέικον 
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1/2 ματσάκι άνηθο
• Αλάτι, πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ :
 • 80 γρ. βούτυρο
• 80 γρ. αλεύρι
• 800 ml γάλα
• Αλάτι, πιπέρι
• Μοσχοκάρυδο 
• 1 αυγό
• 150 γρ. μοτσαρέλα
•150 γρ. γκούντα
 

Για το ταψί :
• Φρυγανιά τριμμένη
• Λίγο βούτυρο ή λάδι 
 
Εκτέλεση

1. Βάση με σπανάκι

• Σε τηγάνι σοτάρεις το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα.

• Προσθέτεις κρεμμύδι + πράσο και τα μαλακώνεις.

• Ρίχνεις σκόρδο και μετά το σπανάκι.

• Μαγειρεύεις μέχρι να φύγουν τα υγρά (σημαντικό!).

• Στο τέλος βάζεις άνηθο, αλάτι, πιπέρι και το αφήνεις στην άκρη.  Αν έχει υγρά, στράγγισέ το καλά. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά

2. Μπεσαμέλ

• Λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και το δουλεύεις 1-2 λεπτά.

• Προσθέτεις το γάλα σταδιακά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει.

• Ρίχνεις αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο.

• Μόλις γίνει κρέμα, κατεβάζεις από φωτιά και προσθέτεις το αυγό (ανακατεύοντας γρήγορα).

3. Δέσιμο

• Ανακατεύεις το μείγμα σπανακιού μέσα στη μπεσαμέλ.

• Ρίχνεις μέσα τα περισσότερα τυριά (κρατάς λίγο για από πάνω).

4. Στήσιμο

• Βουτυρώνεις ταψί και πασπαλίζεις με φρυγανιά.

• Ρίχνεις όλο το μείγμα.

• Από πάνω βάζεις τα υπόλοιπα τυριά + λίγο ακόμα φρυγανιά για κρούστα.

5. Ψήσιμο

• Φούρνος στους 180°C

• Ψήνεις ~35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να σταθεί.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΠΑΝΑΚΙ
 |
ΣΟΥΦΛΕ
 |
ΣΟΥΦΛΕ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ
 |
ΑΛΜΥΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
BREAKFAST@STAR ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top