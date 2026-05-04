Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα

Κυριολεκτικά «τα έσπασε» η σημερινή συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Εύκολη, λαχταριστή, αρωματική, και φυσικά ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΗ συνταγη για σουφλέ σπανάκι, σήμερα από τον Γιώργο Ρήγα. Με εύκολες παρασκευές και γρήγορη εκτέλεση.

Η εβδομάδα ξεκινάει, με όλα τα μέλη του πλατό στο Breakfast@Star να θαυμάζουν τη δημιουργία του σεφ, και στο τέλος να ...γλείφουν τα δάχτυλα τους.

ΣΟΥΦΛΕ ΣΠΑΝΑΚΙ

Υλικά

• 500–600 γρ. σπανάκι

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 πράσο

• 100–150 γρ. μπέικον

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1/2 ματσάκι άνηθο

• Αλάτι, πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ :

• 80 γρ. βούτυρο

• 80 γρ. αλεύρι

• 800 ml γάλα

• Αλάτι, πιπέρι

• Μοσχοκάρυδο

• 1 αυγό

• 150 γρ. μοτσαρέλα

•150 γρ. γκούντα



Για το ταψί :

• Φρυγανιά τριμμένη

• Λίγο βούτυρο ή λάδι



Εκτέλεση

1. Βάση με σπανάκι

• Σε τηγάνι σοτάρεις το μπέικον μέχρι να πάρει χρώμα.

• Προσθέτεις κρεμμύδι + πράσο και τα μαλακώνεις.

• Ρίχνεις σκόρδο και μετά το σπανάκι.

• Μαγειρεύεις μέχρι να φύγουν τα υγρά (σημαντικό!).

• Στο τέλος βάζεις άνηθο, αλάτι, πιπέρι και το αφήνεις στην άκρη. Αν έχει υγρά, στράγγισέ το καλά. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά

2. Μπεσαμέλ

• Λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και το δουλεύεις 1-2 λεπτά.

• Προσθέτεις το γάλα σταδιακά ανακατεύοντας μέχρι να πήξει.

• Ρίχνεις αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο.

• Μόλις γίνει κρέμα, κατεβάζεις από φωτιά και προσθέτεις το αυγό (ανακατεύοντας γρήγορα).

3. Δέσιμο

• Ανακατεύεις το μείγμα σπανακιού μέσα στη μπεσαμέλ.

• Ρίχνεις μέσα τα περισσότερα τυριά (κρατάς λίγο για από πάνω).

4. Στήσιμο

• Βουτυρώνεις ταψί και πασπαλίζεις με φρυγανιά.

• Ρίχνεις όλο το μείγμα.

• Από πάνω βάζεις τα υπόλοιπα τυριά + λίγο ακόμα φρυγανιά για κρούστα.

5. Ψήσιμο

• Φούρνος στους 180°C

• Ψήνεις ~35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να σταθεί.

