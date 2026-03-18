Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας.

Ο Άγιος Edward (Εδουάρδος) ήταν υιός του βασιλέως της Αγγλίας Έντγκαρ. Ο Άγιος, παρά το γεγονός του μεγάλου αξιώματός του, διακρινόταν για την αγνότητα και ευσέβειά του. Δολοφονήθηκε, μετά τριετία από της ανόδου του στον θρόνο, από την μητριά του Ελφρίδα και ενταφιάσθηκε σε τόπο άγνωστο και σε μεγάλο βάθος. Το λείψανό του βρέθηκε ακέραιο, όταν επάνω από το σημείο του τάφου του έλαμπε ουράνιο φως.

Σήμερα το λείψανο του Αγίου Edward φυλάσσουν Ορθόδοξοι Ρώσοι μοναχοί της Διασποράς σε μονή κοντά στο Λονδίνο. Ο Άγιος Edward μαρτύρησε το έτος 978 μ.Χ.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Εδουάρδος, Έντουαρντ, Έντυ

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:31 και θα δύσει στις 18:34. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 03 λεπτά.

Σελήνη 28.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης (Global Recycling Day) καθιερώθηκε το 2018 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαρτίου με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Ιδρύματος Ανακύκλωσης (Global Recycling Foundation), που εδρεύει στο Λονδίνο.

Ο σκοπός της είναι να αναδείξει τη συμβολή της ανακύκλωσης στη διατήρηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη μας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και τους πολιτικούς ηγέτες του κόσμου ν’ αναλάβουν δράσεις που ενισχύουν την ανακύκλωση.

Ως ανακύκλωση χαρακτηρίζεται η ανάκτηση και επαναφορά σε χρήση υλικών που προέρχονται από μεταχειρισμένα προϊόντα. Βασικά κίνητρα της ανακύκλωσης υπήρξαν αφ’ ενός η προϊούσα εξάντληση και το κόστος των φυσικών πόρων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες, μεταλλεύματα και δέντρα, και αφ’ ετέρου η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους από απόβλητα.

Η ανακύκλωση περιλαμβάνεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, ολοένα και περισσότερα κράτη, επιχειρήσεις και άτομα φαίνεται να υιοθετούν τη λεγόμενη «πράσινη ατζέντα» στην οικονομική τους δραστηριότητα και την καθημερινότητά τους.

Η αρχαιότερη εφαρμογή της ανακύκλωσης είχε πιθανότατα στρατιωτικό χαρακτήρα. Ύστερα από κάθε μάχη, οι νικητές περισυνέλεγαν τα όπλα των αντιπάλων τους. Σχεδόν το ίδιο παλιά είναι η ανέλκυση ναυαγισμένων πλοίων και των φορτίων τους.