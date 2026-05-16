Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες

Ολοκληρώνεται σταδιακά η επέλαση της αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που ευθύνεται για τη μεταφορά της απομακρύνεται ταχέως. Ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου, 15/5, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων περιορίζονται αισθητά στα νότια και τα ανατολικά τμήματα, με τα δυτικά της Κρήτης να καταγράφουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος κατά τις βραδινές ώρες. Η οριστική βελτίωση της ατμόσφαιρας θα επέλθει από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05, οπότε και η σκόνη θα μειωθεί σημαντικά σε όλη την επικράτεια.

Ωστόσο, η υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης συνοδεύεται από αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με κύρια χαρακτηριστικά την αστάθεια και την εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, ειδικά στα βόρεια.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΜΥ: Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, προσεγγίζοντας στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου, και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 και στην Κρήτη τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές και πιθανώς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές έως αργά το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 17/5/2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.