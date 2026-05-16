Και αυτό το καλοκαίρι, ο Καραγκιόζης στο Πάρκο Φλοίσβου

«Απόψε στις ακρογιαλιές , όταν ανάβει ο μπερντές , έλα κοντά μας φίλε να μας δεις και με τ΄ αστεία μας να τρελαθείς»,

Αυτό θα τραγουδούν και φέτος το καλοκαίρι τα κολλητήρια, στον Φλοίσβο.

Το εξοχικό του Καραγκιόζη στο Πάρκο Φλοίσβου, ανοίγει για δέκατο πέμπτο καλοκαίρι .

Ο Καραγκιόζης του Τάσου Κώνστα , μετά από έναν όμορφο χειμώνα στο PARAGA, πακέταρε και με όλη του την παρέα κατέβηκε στο εξοχικό του , στο Πάρκο Φλοίσβου.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ετοίμασε το όμορφο καταπράσινο υπαίθριο θεατράκι που τους φιλοξενεί κάθε χρόνο .

Η θερινή σκηνή του Τάσου Κώνστα , εδώ και δεκαπέντε χρόνια , αποτελεί πόλο έλξης για κάθε ηλικίας καραγκιοζόφιλο της Αττικής ,και όχι μόνο , αλλά και ξένων επισκεπτών που θέλουν να γνωρίσουν το λαϊκό μας θέατρο σκιών.

Ο καταξιωμένος καραγκιοζοπαίχτης κάθε χρόνο διασκευάζει ένα πλούσιο παραδοσιακό ρεπερτόριο, διανθίζοντάς το με λόγο που εμπεριέχει εκλεπτυσμένο χιούμορ και σάτιρα. Ο αυτοσχέδιος λόγος που διακρίνει τις παραστάσεις του Τάσου Κώνστα, κρατά τον Καραγκιόζη ζωντανό στο σήμερα και ενδιαφέρον για μικρούς άλλα και μεγάλους.

Το γέλιο είναι εξασφαλισμένο για όλους και σε γενναίες ποσότητες. Τα έργα αλλάζουν μέσα στην εβδομάδα γιατί μία μόνο επίσκεψη ,μέσα σ όλο το καλοκαίρι , δεν είναι ποτέ αρκετή.

Οι παραστάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μάιου και όσο προχωράει το Καλοκαίρι αυξάνονται και οι βραδιές θερινού Καραγκιόζη.

Από 30/5 : Σάββατο και Κυριακή , στις 20.30 . Από 17/6 : Πέμπτη έως και Κυριακή ,στις 20.30. Από 8/7 : Τετάρτη έως και Κυριακή , στις 20.30.

Ο Καραγκιόζης θα σας περιμένει όλο το Καλοκαίρι στο εξοχικό του, με μια μικρή διακοπή (10/8-20/8), μέχρι και το χτύπημα του κουδουνιού του σχολείου, τον Σεπτέμβρη.

Απολαύστε οικογενειακώς θερινό Καραγκιόζη στο καταπράσινο πάρκο, δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον έναστρο ουρανό και ζήστε μια καλοκαιρινή βραδιά αλλιώτικη από τις άλλες. Μετά την παράσταση μια βόλτα στην παραλία και στο πάρκο, συμπληρώνουν όμορφα τη θερινή έξοδο.¨

