Προς απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανήλικους

«Κόφτης» για την ταχύτητα και υποχρεωτική ασφάλιση

Όσα είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους - Βίντεο ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση εξετάζει πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
  • Θα υπάρξουν αυστηρότεροι κανονισμοί για ενήλικες χρήστες, όπως υποχρεωτική ασφάλιση και περιορισμοί κυκλοφορίας.
  • Οι δήμοι θα καθορίζουν ανώτατο αριθμό πατινιών ανά περιοχή και θα απαιτείται ειδική σήμανση για κάθε πατίνι.
  • Ο υπουργός προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους για τη χρήση κράνους και κατάργηση των «γουρουνών» ως επικίνδυνων οχημάτων.
  • Σχεδιάζεται το σχέδιο «Κόμβος» για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αθήνα, με συμμετοχή αστυνομικών και drones.

Προς πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σκέφτεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο υπουργός προανήγγειλε και αλλαγές στους κανονισμούς χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από όλους. 

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως  «έρχεται πλήρης απαγόρευση για τους ανήλικους» και νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. 

Όπως προανήγγειλε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «θα πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση».

Νέοι κανόνες για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών θα μπουν από την κυβέρνηση - unsplash

Νέοι κανόνες για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών θα μπουν από την κυβέρνηση - unsplash

Ο υπουργός εξήγησε ότι το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. 

«Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών. Τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς», είπε.

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια στα νησιά ενόψει καλοκαιριού, έστειλε επίσης μήνυμα αυστηρών ελέγχων για τη χρήση κράνους, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα».

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των «γουρουνών», λέγοντας ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», καθώς όπως είπε είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας, λέγοντας ότι «το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», ενώ επισήμανε πως πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι από την Τροχαία.

Τέλος, μιλώντας για τα πρόσφατα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στα πανεπιστήμια και της ελεγχόμενης εισόδου, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά ασφάλεια στα πανεπιστήμια.

