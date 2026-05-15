Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε ως συντονίστρια στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά και μίλησε για τη στενή σχέση που τις ενώνει εδώ και 12 χρόνια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Λένα Μαντά έχουν χτίσει εδώ και χρόνια μια σχέση βαθιάς εκτίμησης και αληθινής αγάπης, κάτι που φάνηκε για ακόμη μία φορά στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της γνωστής συγγραφέoς. Η παρουσιάστρια του Happy Day δεν έδωσε απλώς το «παρών» στην εκδήλωση, αλλά είχε και τον ρόλο του δημοσιογραφικού συντονισμού, αποδεικνύοντας πως η σχέση των δύο γυναικών ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας τυπικής γνωριμίας και συνεργασίας.

Όσοι βρέθηκαν στην παρουσίαση μιλούν για ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τη Σταματίνα να αναφέρεται με συγκίνηση στη Λένα Μαντά και στη διαδρομή που έχουν διανύσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, η σχέση τους δεν είναι καινούργια. Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και έχουν σταθεί η μία δίπλα στην άλλη τόσο σε επαγγελματικές όσο και σε προσωπικές στιγμές.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως πριν από περίπου 12 χρόνια, όταν η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε τα πρώτα της συγγραφικά βήματα, η Λένα Μαντά ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν σε εκείνη. Η γνωστή συγγραφέας είχε παρουσιάσει τότε το πρώτο βιβλίο της Σταματίνας Τσιμτσιλή, στηρίζοντας δημόσια τη νέα της προσπάθεια και δείχνοντας από πολύ νωρίς την εκτίμηση που της είχε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε σχετικά: «Μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι εδώ και συντονίζω αυτή την παρουσίαση. Η Λένα Μαντά μου είχε κάνει το 2014, 12 χρόνια πρίν να παρπουσιάσει το πρώτο μου βιβλίο, που ήταν μια συγγραφική απόπειρα, ξέρεις, σαν το μετέωρο βήμα του πελαργού. Οπότε της είμαι ισοβίως ευγνώμων γι' αυτό».

Σταματίνα Τσιμτσιλή -Λένα Μαντά: Η σχέση αγάπης και εκτίμησης που «χτίστηκε» με την πάροδο των ετών

Η σχέση των δύο γυναικών έγινε ακόμη πιο στενή μέσα από τις συχνές τηλεοπτικές τους συναντήσεις. Η Λένα Μαντά έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές στο Happy Day όλα αυτά τα χρόνια, τόσο για να μιλήσει για τα νέα της βιβλία όσο και για πιο προσωπικές εξομολογήσεις που αφορούσαν τη ζωή, την οικογένεια και τη συγγραφική της πορεία.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάντοτε έδινε χώρο στη συγγραφέα να μιλήσει ουσιαστικά, χωρίς τηλεοπικές υπερβολές, κάτι που η ίδια η Λένα Μαντά φαίνεται πως εκτίμησε βαθιά. Οι τηλεοπτικές τους συζητήσεις ξεχώριζαν πάντα για την οικειότητα και τη φυσικότητα, καθώς οι δυο τους μοιράζονται μια σχέση πραγματικής εμπιστοσύνης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί δημόσια στον θαυμασμό που τρέφει για τη συγγραφέα, ενώ και η Λένα Μαντά έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα της Σταματίνας, την επαγγελματική της συνέπεια αλλά και τη στήριξη που της έχει δείξει διαχρονικά.

Στην πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου, αυτή η χημεία ήταν εμφανής. Οι δυο γυναίκες αντάλλασσαν βλέμματα συγκίνησης και χαμόγελα, ενώ όσοι παρακολουθούσαν την εκδήλωση καταλάβαιναν πως πρόκειται για μια σχέση που έχει «χτιστεί» με αμοιβαία εκτίμηση και αληθινή αγάπη.

Ποια είναι η Λένα Μαντά

Η Λένα Μαντά θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες και εμπορικές Ελληνίδες συγγραφείς των τελευταίων δεκαετιών. Τα βιβλία της έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία, με χιλιάδες αναγνώστες να ακολουθούν πιστά κάθε νέα της κυκλοφορία.

Ξεχώρισε μέσα από μυθιστορήματα που αγγίζουν βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, οικογενειακές σχέσεις, δυνατές γυναικείες προσωπικότητες και ιστορίες ζωής που πολλές φορές συγκινούν το κοινό. Βιβλία της όπως «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», «Βαλς Με Δώδεκα Θεούς» και «Η Θεανώ – Η Λύκαινα της Πόλης» έγιναν τεράστιες εκδοτικές επιτυχίες και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το αναγνωστικό κοινό.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία της, η ίδια έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγοντας να μιλά κυρίως μέσα από τα βιβλία της. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πάντα προσεγμένες και σπάνια προκαλεί με δηλώσεις ή προσωπικές αποκαλύψεις.

