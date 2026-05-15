Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά»

Σταματίνα Τσιμτσιλή – Λένα Μαντά: Μια φιλία που μετρά πάνω από 12 χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 10:34 Eurovision 2026: Τα 25 τραγούδια που θα δούμε στον φετινό τελικό!
15.05.26 , 09:56 Τελικός Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης - 6η η Ελλάδα
15.05.26 , 09:47 Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
15.05.26 , 09:46 Καρυστιανού: Στις 21 Μαΐου το νέο κόμμα - Το AI βίντεο με το περιστέρι
15.05.26 , 09:43 Αλέξανδρος Κοψιάλης: «17 χρόνια απέφευγα να κοιταχτώ στον καθρέφτη»
15.05.26 , 09:33 Η Dara στον τελικό της Eurovision: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί της!
15.05.26 , 09:17 Έβαλε κατά λάθος όπισθεν, γκρέμισε κάγκελα αυλής & τραυμάτισε τη μητέρα της
15.05.26 , 09:03 Πότε και γιατί ιδρύθηκε το Λας Βέγκας
15.05.26 , 09:02 Η Pirelli έφτιαξε ειδικά ελαστικά για την BMW iX3
15.05.26 , 09:01 Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά»
15.05.26 , 09:00 Σάσα Βεζένκοφ: Βόλτα στην Αθήνα, λίγο πριν το ραντεβού του Final Four
15.05.26 , 08:43 Ηλιούπολη: Η ανακοίνωση του ΚΑΤ- Η επιθυμία των γονέων της 17χρονης Μελίνας
15.05.26 , 08:22 Γαλάζιες Σημαίες 2026: Δείτε τις πιο καθαρές παραλίες της Αττικής
15.05.26 , 08:15 Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
15.05.26 , 08:07 Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Ηλιούπολη: Η ανακοίνωση του ΚΑΤ- Η επιθυμία των γονέων της 17χρονης Μελίνας
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει και του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Instagram/ NDPPHOTO
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συντόνισε την παρουσιάση του νέου βιβλίου της Μαντά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρουσίασε το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση 12 ετών.
  • Η Τσιμτσιλή εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στη Μαντά για τη στήριξή της στην αρχή της συγγραφικής της καριέρας.
  • Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εκτίμηση και πραγματική αγάπη, με συχνές τηλεοπτικές συναντήσεις.
  • Η Λένα Μαντά είναι γνωστή Ελληνίδα συγγραφέας με επιτυχίες όπως 'Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι'.
  • Η Μαντά διατηρεί χαμηλούς τόνους, προτιμώντας να εκφράζεται μέσα από τα βιβλία της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε ως συντονίστρια στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά και μίλησε για τη στενή σχέση που τις ενώνει εδώ και 12 χρόνια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Λένα Μαντά έχουν χτίσει εδώ και χρόνια μια σχέση βαθιάς εκτίμησης και αληθινής αγάπης, κάτι που φάνηκε για ακόμη μία φορά στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της γνωστής συγγραφέoς. Η παρουσιάστρια του Happy Day δεν έδωσε απλώς το «παρών» στην εκδήλωση, αλλά είχε και τον ρόλο του δημοσιογραφικού συντονισμού, αποδεικνύοντας πως η σχέση των δύο γυναικών ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας τυπικής γνωριμίας και συνεργασίας.

Tσιμτσιλή: «Aυτός είναι ένας λόγος να κάνω κι άλλο παιδί»

Όσοι βρέθηκαν στην παρουσίαση μιλούν για ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τη Σταματίνα να αναφέρεται με συγκίνηση στη Λένα Μαντά και στη διαδρομή που έχουν διανύσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, η σχέση τους δεν είναι καινούργια. Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και έχουν σταθεί η μία δίπλα στην άλλη τόσο σε επαγγελματικές όσο και σε προσωπικές στιγμές.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η elegant εμφάνιση με διαχρονικό black & white σύνολο

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως πριν από περίπου 12 χρόνια, όταν η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε τα πρώτα της συγγραφικά βήματα, η Λένα Μαντά ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν σε εκείνη. Η γνωστή συγγραφέας είχε παρουσιάσει τότε το πρώτο βιβλίο της Σταματίνας Τσιμτσιλή, στηρίζοντας δημόσια τη νέα της προσπάθεια και δείχνοντας από πολύ νωρίς την εκτίμηση που της είχε.

Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο…»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε σχετικά: «Μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι εδώ και συντονίζω αυτή την παρουσίαση. Η Λένα Μαντά μου είχε κάνει το 2014, 12 χρόνια πρίν να παρπουσιάσει το πρώτο μου βιβλίο, που ήταν μια συγγραφική απόπειρα, ξέρεις, σαν το μετέωρο βήμα του πελαργού. Οπότε της είμαι ισοβίως ευγνώμων γι' αυτό».

Σταματίνα Τσιμτσιλή -Λένα Μαντά: Η σχέση αγάπης και εκτίμησης που «χτίστηκε» με την πάροδο των ετών 

Η σχέση των δύο γυναικών έγινε ακόμη πιο στενή μέσα από τις συχνές τηλεοπτικές τους συναντήσεις. Η Λένα Μαντά έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές στο Happy Day όλα αυτά τα χρόνια, τόσο για να μιλήσει για τα νέα της βιβλία όσο και για πιο προσωπικές εξομολογήσεις που αφορούσαν τη ζωή, την οικογένεια και τη συγγραφική της πορεία.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάντοτε έδινε χώρο στη συγγραφέα να μιλήσει ουσιαστικά, χωρίς τηλεοπικές υπερβολές, κάτι που η ίδια η Λένα Μαντά φαίνεται πως εκτίμησε βαθιά. Οι τηλεοπτικές τους συζητήσεις ξεχώριζαν πάντα για την οικειότητα και τη φυσικότητα, καθώς οι δυο τους μοιράζονται μια σχέση πραγματικής εμπιστοσύνης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί δημόσια στον θαυμασμό που τρέφει για τη συγγραφέα, ενώ και η Λένα Μαντά έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα της Σταματίνας, την επαγγελματική της συνέπεια αλλά και τη στήριξη που της έχει δείξει διαχρονικά.

Στην πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου, αυτή η χημεία ήταν εμφανής. Οι δυο γυναίκες αντάλλασσαν βλέμματα συγκίνησης και χαμόγελα, ενώ όσοι παρακολουθούσαν την εκδήλωση καταλάβαιναν πως πρόκειται για μια σχέση που έχει «χτιστεί» με αμοιβαία εκτίμηση και αληθινή αγάπη.

Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά»

Ποια είναι η Λένα Μαντά

Η Λένα Μαντά θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες και εμπορικές Ελληνίδες συγγραφείς των τελευταίων δεκαετιών. Τα βιβλία της έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία, με χιλιάδες αναγνώστες να ακολουθούν πιστά κάθε νέα της κυκλοφορία.

Ξεχώρισε μέσα από μυθιστορήματα που αγγίζουν βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, οικογενειακές σχέσεις, δυνατές γυναικείες προσωπικότητες και ιστορίες ζωής που πολλές φορές συγκινούν το κοινό. Βιβλία της όπως «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», «Βαλς Με Δώδεκα Θεούς» και «Η Θεανώ – Η Λύκαινα της Πόλης» έγιναν τεράστιες εκδοτικές επιτυχίες και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το αναγνωστικό κοινό.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία της, η ίδια έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγοντας να μιλά κυρίως μέσα από τα βιβλία της. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πάντα προσεγμένες και σπάνια προκαλεί με δηλώσεις ή προσωπικές αποκαλύψεις.
 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top