Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά

Η σχολική χρονιά 2025- 2026 φτάνει στο τέλος της

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Λιάκος Γιάννης
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τελευταίο κουδούνι για τα Λύκεια σήμερα, 15 Μαΐου 2026.
  • Προαγωγικές εξετάσεις Α' και Β' λυκείου ξεκινούν 18 Μαΐου και ολοκληρώνονται 12 Ιουνίου 2026.
  • Απολυτήριες εξετάσεις Γ' λυκείου διεξάγονται μέχρι 25 Μαΐου 2026, με αποτελέσματα στις 27 Μαΐου.
  • Πανελλαδικές εξετάσεις για Γενικά Λύκεια αρχίζουν 29 Μαΐου και για Επαγγελματικά Λύκεια 30 Μαΐου 2026.
  • Μαθήματα Γυμνασίων ολοκληρώνονται 27 Μαΐου και Δημοτικών 15 Ιουνίου 2026.

Τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπά σήμερα στα Λύκεια όλης της χώρας. Τα μαθήματα για τους μαθητές των Λυκείων ολοκλήρωνονται σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου.

Ειδικότερα: 

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

  • Ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου. Ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου είναι η τελευταία ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων.
  • Ξεκινούν οι οι απολυτήριες εξετάσεις (ενδοσχολικές) για τη Γ' Λυκείου και ολοκληρώνονται μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

  • Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Την επόμενη μέρα, στις 30 Μαΐου 2026 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Γυμνάσια και Δημοτικά: Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα για τους μαθητές των Γυμνασίων ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Όσον αφορά στους μικρότερους μαθητές, των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων, το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

 

