Καρυστιανού: Στις 21 Μαΐου το νέο κόμμα - Το AI βίντεο με το περιστέρι

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Φλώρος: «Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι - Θα χειρουργηθεί από Έλληνα»
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Το finger food για τον τελικό Eurovision
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
15.05.26 , 10:41 Τσιμτσιλή: Η επόμενη σεζόν στο Happy Day και η Τίνα Μεσσαροπούλου
15.05.26 , 10:41 Κλέλια Ανδριολάτου: Μαυρισμένη και με αναλογίες μοντέλου σε σκάφος
15.05.26 , 10:39 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Ηλιούπολη: Η ανακοίνωση του ΚΑΤ- Η επιθυμία των γονέων της 17χρονης Μελίνας
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Αναβάμιση των κατηγοριών ζητά η Μαρία Καρυστιανού για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή - Τι είπε για το νέο κόμμα / ΜΕGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο κόμμα της Μαρία Καρυστιανούη οποία με ένα βίντεο ΑΙ χθες βράδυ στο Facebook, γνωστοποίησε ότι η ανακοίνωση θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Καρυστιανού: Και επίσημα αρχηγός του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών

Όπως έκανε γνωστό η Μαρία Καρυστιανού, η σχετική ανακοίνωση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο θέατρο Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Στο βίντεο ΑΙ που ανέβασε στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι, το οποίο κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», γράφει στη λεζάντα.

Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»

Καρυστιανού - Aνακοίνωσε το κόμμα της με το σύνθημα «Ξεκινάμε»

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών είχε επιλέξει και πάλι ένα λευκό περιστέρι να απελευθερώνεται από την κλεψύδρα που μετρούσε αντίστροφα την 1η Απριλίου, όταν είχε δημοσιοποιηθεί το κίνημα με τη φράση «Ξεκινάμε», ενώ και τότε είχε χρησιμοποιηθεί η λέξη «ελπίδα».

Μαρία Καρυστιανού: Ζητά αναβάθμιση κατηγοριών για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Στον Ηλία Γιαρένη αρεοπαγίτη-ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προσήλθε η Μαρία Καρυστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η κ. Καρυστιανού προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος, σημειώνοντας, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. (...) Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της».

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τη Μαρία Καρυστιανού για το βίντεο που ανέβασε στα social media χθες το βράδυ και για το όνομα του κόμματός της.

«Το ανακοινώσαμε τώρα γιατί τώρα ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα δηλαδή την ανακοίνωση του κινήματος. Θα τα πούμε όλα την Πέμπτη. Ελπίδα υπάρχει, αν δεν υπήρχε αλίμονό μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε. Έτυχε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΤΕΜΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top