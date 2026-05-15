Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, η οποία με ένα βίντεο ΑΙ χθες βράδυ στο Facebook, γνωστοποίησε ότι η ανακοίνωση θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Όπως έκανε γνωστό η Μαρία Καρυστιανού, η σχετική ανακοίνωση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο θέατρο Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Στο βίντεο ΑΙ που ανέβασε στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι, το οποίο κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», γράφει στη λεζάντα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών είχε επιλέξει και πάλι ένα λευκό περιστέρι να απελευθερώνεται από την κλεψύδρα που μετρούσε αντίστροφα την 1η Απριλίου, όταν είχε δημοσιοποιηθεί το κίνημα με τη φράση «Ξεκινάμε», ενώ και τότε είχε χρησιμοποιηθεί η λέξη «ελπίδα».

Μαρία Καρυστιανού: Ζητά αναβάθμιση κατηγοριών για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Στον Ηλία Γιαρένη αρεοπαγίτη-ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προσήλθε η Μαρία Καρυστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η κ. Καρυστιανού προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος, σημειώνοντας, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. (...) Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της».

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τη Μαρία Καρυστιανού για το βίντεο που ανέβασε στα social media χθες το βράδυ και για το όνομα του κόμματός της.

«Το ανακοινώσαμε τώρα γιατί τώρα ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα δηλαδή την ανακοίνωση του κινήματος. Θα τα πούμε όλα την Πέμπτη. Ελπίδα υπάρχει, αν δεν υπήρχε αλίμονό μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε. Έτυχε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.