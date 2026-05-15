Κλέλια Ανδριολάτου: Μαυρισμένη και με αναλογίες μοντέλου σε σκάφος

Η ηθοποιός που έκλεψε τις εντυπώσεις και κέρδισε τον Παπακαλιάτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:43 FIAT 600: Νέα έκδοση με 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
15.05.26 , 12:35 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό της Eurovision
15.05.26 , 11:50 Good Job Nicky: Η δημόσια στήριξη στην Κύπρο και η «σιωπή» για τον Akyla
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Instagram
Κλέλια Ανδριολάτου: Η μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί τη μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη όντας πρωταγωνίστρια στη σειρά Maestro. Πέραν και της φιλικής τους σχέσης έχουν αναφερθεί πολλές φορές στην χημεία τους και στον τρόπο να μπρούν να επικοινωνούν ακόμη και με τα μάτια. 

Η νεαρή ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια θεωρείται ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς στην ελληνική τηλεόραση, εμφανίστηκε πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Με ένα κομψό λαδί μπικίνι  που αναδείκνυε το καλλίγραμμο και απόλυτα γυμνασμένο σώμα της, η Κλέλια απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της εγχώριας showbiz.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία

Το φυσικό της look, η αψεγάδιαστη σιλουέτα της αλλά και η ανεπιτήδευτη ομορφιά της έκαναν πολλούς να σχολιάσουν πως διαθέτει μια από τις πιο κομψές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης συνδιάζοντας ομορφιά και και υποκριτικό ταλέντο. Η ίδια άλλωστε εξελίσεται  υποκριτικά, όντας πολλά υποσχόμενη.

Παράλληλα προσέχει ιδιαίτερα τη φυσική της κατάσταση, αγαπά τη γυμναστική και διατηρεί έναν αρκετά ισορροπημένο τρόπο ζωής, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

Ανδριολάτου: Το πάρτι του Elton John, η ταινία στο Hollywood και το Maestro

Οι φωτογραφίες με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη πάνω στο σκάφος για τις ανάγκες του γυρίσματος τράβηξαν το ενδιαφέρον των ακολούθων της σειράς, οι οποίοι σχολίασαν πόσο δένουν μεταξύ τους ως εικόνα.  

Από την πρώτη στιγμή που ο γνωστός δημιουργός την επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Maestro, ήταν εμφανές πως πίστεψε πολύ στο ταλέντο και στη δυναμική της νεαρής μούσας του. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει μιλήσει πολλές φορές με θερμά λόγια για εκείνη, τονίζοντας πόσο αφοσιωμένη και επαγγελματίας είναι στη δουλειά της.

Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Η συνεργασία τους μέσα από τη σειρά που κατέκτησε όχι μόνο το ελληνικό κοινό αλλά και το Netflix, φαίνεται πως δημιούργησε έναν πολύ δυνατό δεσμό εμπιστοσύνης. Η Κλέλια στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στο μεγάλο αυτό τηλεοπτικό εγχείρημα και κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της σειράς.

Κλέλια Ανδριολάτου: Από τη Θεσσαλονίκη στο Maestro και την απόλυτη αναγνώριση

Η Κλέλια Ανδριολάτου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον χώρο του modeling και της υποκριτικής. Η παρουσία της ξεχώρισε σχεδόν αμέσως, καθώς συνδύαζε έντονη σκηνική παρουσία με έναν ιδιαίτερα φωτογενή χαρακτήρα.

Πριν από το Maestro είχε ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην τηλεόραση και στο θέατρο, ωστόσο η συνεργασία της με τον Παπακαλιάτη ήταν εκείνη που άλλαξε οριστικά την πορεία της καριέρας της. Ο ρόλος της στη σειρά την έκανε γνωστή και στο εξωτερικό, ενώ τα social media της εκτοξεύτηκαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Παρά τη δημοσιότητα, η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Σπάνια απασχολεί με δηλώσεις ή υπερβολές, ενώ προτιμά να μιλά μέσα από τη δουλειά και τις επαγγελματικές της επιλογές.

Η σχέση εμπιστοσύνης με τον Παπακαλιάτη

Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα από το περιβάλλον της παραγωγής του Maestro κάνουν λόγο για μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης φαίνεται πως βλέπει στην Κλέλια μια ηθοποιό με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, ενώ εκείνη δεν κρύβει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που νιώθει για την ευκαιρία που της έδωσε.

Οι κοινές τους εμφανίσεις άλλωστε δεν είναι λίγες. Είτε σε ταξίδια, είτε σε επαγγελματικές εξορμήσεις, είτε σε στιγμές χαλάρωσης όπως αυτή πάνω στο σκάφος, οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα ο ένας την παρέα του άλλου.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
MAESTRO
 |
NETFLIX
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top