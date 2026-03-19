Ανδριολάτου: Το πάρτι του Elton John, η ταινία στο Hollywood και το Maestro

«Το Maestro είναι το σπίτι μου», δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@Star

Ανδριολάτου: Το πάρτι του Elton John, η ταινία στο Hollywood και το Maestro
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε για την εμπειρία της στο πάρτι του Elton John, όπου γνώρισε πολλούς ανθρώπους.
  • Η σειρά Maestro έχει επιτυχία και έχει εισέλθει στο Netflix, ξεπερνώντας τα ελληνικά σύνορα.
  • Η Ανδριολάτου σχολίασε την αποτυχία της ταινίας Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου στα Όσκαρ, εκφράζοντας θαυμασμό για τον σκηνοθέτη.
  • Αναφέρθηκε στην άσχημη εικόνα των σκουπιδιών στο Dolby Theatre μετά τα βραβεία.
  • Εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα σεζόν του Maestro, αποκαλώντας το 'σπίτι' της.

Στο αεροδρόμιο συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star και ο Ηλίας Σκουλάς την Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία μίλησε για την πολυσυζητημένη εμφάνισή της στο λαμπερό πάρτι του Elton John, με αφορμή τα Όσκαρ

Κλέλια Ανδριολάτου: Είναι το απόλυτο California girl - Τι κάνει στο L.A.;

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκανα αρκετό καιρό και το ευχαριστήθηκα. Εγώ πήγα στο πάρτι, δεν είχα ξαναπάει η αλήθεια είναι. Είχε πάρα πολύς κόσμος, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο, συζητάς, κουβεντιάζεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις. Έχει ενδιαφέρον», δήλωσε αρχικά, περιγράφοντας την εμπειρία της. 

«Υπήραν άνθρωποι που το είχαν δει. Μη φανταστείς ότι ασχολούνταν όλοι μαζί μου προφανώς. Αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία», πρόσθεσε για την επιτυχημένη σειρά Maestro, η οποία έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας με την είσοδό της στο Netflix.

Η ίδια σχολίασε και το γεγονός ότι η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», δεν απέσπασε κανένα βραβείο στη φετινή απονομή: «Δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ικανός, τα έχει καταφέρει τόσο όμορφα. Δεν πειράζει, φέτος που δεν πήρε θα πάρει του χρόνου.

Στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία να δουλέψει κάποια στιγμή με τον διακεκριμένο Έλληνα σκηνοθέτη. «Τον θαυμάζω πάρα πολύ και αυτόν και τη δουλειά του και τα έχει καταφέρει άψογα και μπράβο», δήλωσε.  

Για την ντροπιαστική εικόνα των δεκάδων σκουπιδιών στο Dolby Theatre, μετά το τέλος των κινηματογραφικών βραβείων, τόνισε. «Δεν είναι μια όμορφη εικόνα, δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα εκεί πέρα και τι συνέβη στα αλήθεια, αλλά σίγουρα είναι μια εικόνα που δεν είναι καθόλου όμορφη».

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

«Την ταινία τη γύρισα και πήγα και έκανα ουσιαστικά στα Paramount λίγο το ADR που ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία γιατί εκεί είναι πολλά στούντιο, γυρίζονται ταινίες, έχει ενδιαφέρον. Ναι, θα δούμε. Όταν βγει θα σου πω», αποκάλυψε για την ταινία που γύρισε στο Hollywood. 

Η πανέμορφη ηθοποιός δεν έκρυψε τέλος τον ενθουσιασμό της για τη νέα σεζόν του Maestro, το οποίο αποκάλεσε «σπίτι» της. «Ανυπομονώ να πάω στο νησάκι, να κάτσω στη θάλασσα με τους ανθρώπους μου, να χαλαρώσω. Αυτή η δουλειά είναι χαλάρωση. Το Maestro είναι το σπίτι μου», εξομολογήθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου.  

