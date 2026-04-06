Η Κλέλια Ανδριολάτου ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την Panik Agency το απόγευμα της Μ. Δευτέρας.

Η γνωτσή ηθοποιός με μία ανάρτηση στα προσωπικά της social media έκανε γνωστό ότι ανήκει πλέον στο δυναμικό της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Panik

«Η Κλέλια Ανδριολάτου στη μεγάλη οικογένεια της Panik.

Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, καλωσορίζει την Κλέλια Ανδριολάτου στο Panik Agency.

Ο Γιώργος Αρσενάκος αναφέρει με θερμά λόγια: «η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία».

Η Κλέλια Ανδριολάτου δηλώνει: «αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency.Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη , νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα».

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση «ζ-η-θ, ο Ξένος» στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά «Maestro».

Το Panik Agency και η Κλέλια Ανδριολάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με δημιουργικότητα και όραμα, έτοιμοι να κατακτήσουν μαζί νέες κορυφές».

Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η όμορφη ηθοποιός συνεργαζόταν με την εταιρεία της Έλενας Χριστοπούλου. Πριν από λίγες μέρες οι δυο γυναίκες έδωσαν τέλος στη συνεργασία τους, μετά από 16 χρόνια.

Κλέλια Ανδριολάτου: H ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου

Η μάνατζερ και η ηθοποιός, με μία κοινή ανακοίνωση στα social media, δηλώνουν πως ολοκληρώνεται ένας μεγάλος επαγγελματικός κύκλος με επιτυχίες, νίκες και δυσκολίες.

«Μετά από 16 υπέροχα και ανθρώπινα χρόνια, που μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, επιτυχίες, νίκες, δυσκολίες, προκλήσεις, ολοκληρώνεται σήμερα ένας κύκλος επαγγελματικής σχέσης με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού και εκτίμησης.

Παραμένουμε η μία δίπλα στην άλλη, όπως πάντα, με εκτίμηση και αγάπη, όπως όταν ξεκινήσαμε. Έλενα & Κλέλια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δύο γυναίκες δημοσίευσαν ταυτόχρονα την κοινή τους ανακοίνωση, μετά τα ρεπορτάζ και τις φήμες για τη λήξη της συνεργασίας τους, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές.