Άση Μπήλιου: «Μπαίνουμε στην εποχή των Διδύμων, που όλα είναι πιο γρήγορα»

Όσα είπε η αστρολόγος για την επιρροή του Ήλιου που πέρασε στους Διδύμους

21.05.26 , 12:56
Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές της προβλέψεις για τον Ήλιο στους Διδύμους/ βίντεο Breakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ήλιος πέρασε στους Δίδυμους, σηματοδοτώντας αλλαγή εποχής από τον Ταύρο.
  • Η εποχή των Διδύμων χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και επικοινωνία.
  • Οι Δίδυμοι είναι γνωστοί για την ικανότητά τους στην επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών.
  • Αυτή τη χρονιά, ο Ήλιος θα συναντηθεί με τον Ουρανό για πρώτη φορά στους Δίδυμους, μετά από 7 χρόνια στον Ταύρο.
  • Η αλλαγή αυτή φέρνει νέες καταστάσεις και προοπτικές.

Για την είσοδο του Ήλιου στους Διδύμους μίλησε η Άση Μπήλιου σήμερα στο Breakfast@Star.

«Σήμερα ο Ήλιος πέρασε στους Διδύμους, τα ξημερώματα. Αλλάξαμε ζώδιο, αλλάζουμε εποχή. Φεύγουμε από την εποχή του Ταύρου και μπαίνουμε στην εποχή των Διδύμων, που όλα είναι πιο γρήγορα. Είναι το ζώδιο του Ερμή, που έχει τα γενέθλιά του, και είναι πάντα στη μετάβαση ανάμεσα σε δύο εποχές, στο τέλος της άνοιξης και εκεί που πάμε να αρχίσουμε το καλοκαίρι», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των Διδύμων, λέγοντας: «Οι Δίδυμοι είναι ένα ζώδιο που η λέξη- κλειδί τους είναι η “επικοινωνία”. Είναι οι άνθρωποι που μιλάνε, ακούνε, ψάχνουν για στοιχεία, για πληροφορίες, για λύσεις. Λύνουν παζλ, δημιουργούν πολλά περισσότερα από αυτά που λύνουν. Γενικότερα έχουν έναν νου πάρα πολύ γρήγορο».

Όπως εξήγησε η Άση Μπήλιου, αυτή η χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς θα συναντηθεί για πρώτη φορά ο Ήλιος με τον Ουρανό σ’ ένα διαφορετικό ζώδιο, έναντι των προηγούμενων 7 ετών που συναντιόνταν στο ζώδιο του Ταύρου.

«Αύριο θα συμβεί αυτό, θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο ζώδιο των Διδύμων. Μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις», σημείωσε. 
 

