Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Απαγορεύεται η φοίτηση παιδιών κάτω των 6 ετών

Τι λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Φοίτηση Νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Τι Αλλάζει
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγορεύεται η φοίτηση παιδιών κάτω των 6 ετών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
  • Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να παρακολουθούν αγγλικά μόνο μέσω δημόσιων νηπιαγωγείων, όχι σε ιδιωτικά φροντιστήρια.
  • Η διδασκαλία αγγλικών στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι βιωματική και όχι κανονικό μάθημα.
  • Η γνωμοδότηση ξεκαθαρίζει τα όρια μεταξύ προσχολικής αγωγής και οργανωμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
  • Οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς απαιτεί νέα νομοθετική ρύθμιση.

Μη νόμιμη κρίνεται η φοίτηση παιδιών κάτω των έξι ετών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με τη νέα γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έτσι, δε θα μπορούν να παρακολουθούν οργανωμένα μαθήματα αγγλικών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, παρά μόνο μέσω του συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από ερώτημα του υπουργείου Παιδείας, όταν ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών στα Χανιά ζήτησε να προσφέρει μαθήματα αγγλικών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ίδια υποστήριξε ότι μετά τον νόμο 4692/2020, που έφερε τα αγγλικά στα δημόσια νηπιαγωγεία, θα έπρεπε να επιτρέπεται κάτι αντίστοιχο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τι αναφέρει η γνωμοδότηση

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχουν συγκεκριμένο ρόλο, τη συμπληρωματική εκπαίδευση μαθητών που ήδη φοιτούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή ανώτερη εκπαίδευση.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι η εισαγωγή των αγγλικών στα δημόσια νηπιαγωγεία δεν σημαίνει αυτόματα ότι επιτρέπεται το ίδιο και στα ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Ο νόμος 4692/2020 έφερε μια ειδική παιδαγωγική δράση στα δημόσια νηπιαγωγεία, μέσω της οποίας τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα.

Όμως, σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν πρόκειται για «κανονικό μάθημα αγγλικών» όπως γίνεται στα φροντιστήρια, αλλά για μια βιωματική διαδικασία που βασίζεται στο παιχνίδι, τη δημιουργική απασχόληση, τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας και τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας με τον νηπιαγωγό της τάξης. 

Θεωρείται λοιπόν το πρόγραμμα αυτό, ως μέρος της συνολικής φιλοσοφίας του δημόσιου νηπιαγωγείου και όχι ανεξάρτητη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. 

Η γνωμοδότηση ξεκαθαρίζει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν να εγγράφονται νόμιμα σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών για παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικών.

Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να έχουν επαφή με την αγγλική γλώσσα μπορούν να βασίζονται μόνο στις προβλεπόμενες δράσεις που υλοποιούνται μέσα στα δημόσια νηπιαγωγεία ή σε άλλες νόμιμες παιδαγωγικές δραστηριότητες που δεν λειτουργούν ως τυπική ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση βάζει σαφή όρια ανάμεσα στην προσχολική αγωγή και στην οργανωμένη ξενόγλωσση εκπαίδευση. Ξεκαθαρίζει τέλος ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο ισχύον καθεστώς μπορεί να γίνει μόνο με νέα νομοθετική ρύθμιση από το κράτος. 

