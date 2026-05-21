Συγκλονίζει ο Μίλτος Καρατζάς: «Έπαθα μια σοβαρή ουρολοίμωξη»

«Έμεινα 13 μέρες διασωληνωμένος και 5 εβδομάδες σε κώμα», εξομολογήθηκε

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μίλτος Καρατζάς αποκάλυψε σοβαρή περιπέτεια υγείας με βαριά ουρολοίμωξη.
  • Διασωληνώθηκε για 13 ημέρες και παρέμεινε σε κώμα για πέντε εβδομάδες.
  • Η περιπέτεια ξεκίνησε παραμονή Χριστουγέννων 2024, όταν ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο.
  • Ανέφερε ότι τα παιδιά του φοβήθηκαν για τη ζωή του.
  • Τώρα δηλώνει ότι είναι καλά και έχει αναρρώσει.

Στην παρουσίαση της επίσημης βιογραφίας του Κώστα Τουρνά, με τίτλο «Άνθρωπε αγάπα», βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου ο Μίλτος Καρατζάς, πραγματοποιώντας μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός μίλησε στην κάμερα του Happy Day και στον δημοσιογράφο, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Όπως αποκάλυψε, υπέστη βαριάς μορφής ουρολοίμωξη, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί για 13 ημέρες και να παραμείνει σε κώμα για ακόμη πέντε εβδομάδες.

Μίλτος Καρατζάς: «Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν»

«Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, πλέον είμαι καλά. Είχα πάθει μια σοβαρή ουρολοίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα. Ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν. Ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά», είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που ξεκίνησε η μεγάλη δοκιμασία για τον ίδιο: «Παραμονή Χριστουγέννων του 2024 μπαίνει ο γιος μου στο σπίτι και με βλέπει λιπόθυμο στο πάτωμα. Με πήρε, με πήγε στο νοσοκομείο και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγκλονίζοντας με την εξομολόγησή του.

