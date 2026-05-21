Το βίντεο από το 2022 με τη Δανάη Μπάρκα να φορά νυφικό που επανάφερε ο Άρης Καβατζίκης

Για τον γάμο της με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, ετοιμάζεται η Δανάη Μπάρκα και μπορεί να μην αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πού και πότε θα γίνει το μυστήριο, αλλά «μοιράζεται» τη χαρά της και των φίλων της για το σημαντικό αυτό γεγονός, στα social media.

Μετά την ανάρτηση – ανακοίνωση, στην οποία η ηθοποιός φορούσε μπλουζάκι που έγραφε ότι θα γίνει νύφη, σήμερα την είδαμε και με νυφικό. Όχι αυτό που θα βάλει στον γάμο της το καλοκαίρι, αφού, όπως είπε πρόσφατα, δεν έχει αρχίσει καν να ψάχνει.

Πρόκειται για ένα Instastory από τα παλιά, συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2022, το οποίο επανάφερε ο Άρης Καβατζίκης. Οι δύο συνεργάτες και φίλοι ήταν τότε στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» και η παρουσιάστρια φορούσε νυφικό. «Θεέ μου παντρεύεται!», έγραφε τότε ο δημοσιογράφος.

«Πού να το ‘ξερα!!!», σχολίασε ο ίδιος, με τη Δανάη Μπάρκα να απαντά «Αμ εγώ», στο instastory που αναδημοσίευσε και στον δικό της λογαριασμό.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε περιοδεία στην Κύπρο, με την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», στην οποία παίζει μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και άλλους ηθοποιούς.

Χθες, η μέλλουσα νύφη δημοσίευσε ένα ακόμη instastory, στο οποίο έλεγε στους followers ότι «Χαθήκαμε τις τελευταίες μέρες» και «Σας στέλνω ένα γλυκό φιλί».

Όσα ξέρουμε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα

Ο επικείμενος γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, φημολογείται ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και ειδικότερα, στα μέσα Ιουνίου.

Αν και αρχικά, είχε ακουστεί ότι θα γίνει στη Μεσσήνη, πρόσφατα σε δηλώσεις της στο Breakfast@Star η Δανάη Μπάρκα το διέψευσε. «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα. Χθες μου έλεγαν οι φίλες μου έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε και νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό. Μεσσήνη όχι, αλλά δεν μπορώ να σου πω», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλες πληροφορίες έλεγαν ότι θα γίνει ένα γαμήλιο πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφός της, με το νησί να είναι αγαπημένος προορισμός της νύφης, εδώ και χρόνια.

Ανάμεσα στους περίπου 100 καλεσμένους αναμένονται να είναι και πολλά ηχηρά ονόματα της ελληνικής showbiz και αγαπημένοι φίλοι της οικογένειας, όπως η Μαρία Καβογιάννη, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Σμαράγδα Καρύδη.

