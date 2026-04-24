Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4+1 οικονομικά νησιά για διακοπές

Έπειτα από το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, μία ακόμη αργία δίνει την ευκαιρία να κάνετε ένα υπέροχο διάλειμμα από την καθημερινότητα, να ξεκουραστούμε και να επισκεφτούμε αγαπημένους προορισμούς.

Πραγματοποιήστε ένα οικονομικό ταξίδι σε πανέμορφα νησιά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φέτος «πέφτει» Δευτέρα και ανακαλύψτε τη μαγεία των ελληνικών «διαμαντιών», που περιμένουν να σας φιλοξενήσουν.

Μία υπέροχη πρόταση για να επισκεφθείτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ένα από τα πιο όμορφα κυκλαδίτικα νησιά, είναι η Σέριφος, την οποία μόλις ανακαλύψετε, δύσκολα θα μπορέσετε έπειτα να την αποχωριστείτε. Πρόκειται για ένα νησί με σπάνια ομορφιά, γευστικό φαγητό και ήρεμη ατμόσφαιρα, ενώ αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Το νησί έχει πολλές επιλογές από παραλίες, φαγητό και κόστος διαμονής. Μάλιστα, το ιδιαίτερα προσεγμένο και καθαρό κάμπινγκ του νησιού, ενδείκνυεται για πιο οικονομικές διακοπές.

Πρωτεύουσα είναι η γραφική Χώρα της Σερίφου, που θα σας μαγέψει με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της, στην οποία θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία και φυσικά σε διασκέδαση. Η Σέριφος έχει πάνω από 70 παραλίες που περιμένουν να τις ανακαλύψετε, ενώ βασικό χαρακτηριστικό του πανέμορφου αυτού νησιού, είναι η άγονη ακτή, η απουσία βλάστησης και τα καταγάλανα νερά.

Το δρομολόγιο Πειραιά προς Σέριφο εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι τιμές των εισιτηρίων ανά άτομο κυμαίνονται μεταξύ 37€ και 64€, ανάλογα με το αν επιλέξετε να ταξιδέψετε με συμβατικό πλοίο ή ταχύπλοο, ενώ η πιο οικονομική τιμή για το αυτοκίνητο είναι στα 73€. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες έως 4,5 ώρες, ανάλογα με το πλοίο που θα ταξιδέψετε.

Μόλις 2 ώρες από το λιμάνι της Ραφήνας, θα συναντήσετε την Άνδρο, η οποία συνδυάζει εξαιρετικά διακοπές σε βουνό και θάλασσα! Οι διακοπές σε αυτό το νησί θα σας αφήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εξερευνήστε αυτό το υπέροχο τόπο και «χαθείτε» στη μαγεία του: Περιηγηθείτε στη φιλόξενη και καλαίσθητη Χώρα και κάντε τη βόλτα σας στον κεντρικό δρόμο μέχρι την πλατεία του Αφανή Ναύτη, εκεί που το νησί μοιάζει να βουτά στη θάλασσα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Άνδρου είναι ο φάρος Τουρλίτης των επτά μέτρων που χτίστηκε το 1887 σε ένα γκρεμό στη μέση της θάλασσας. Για τους λάτρεις της δράσης και των σπορ, η Άνδρος προσφέρει ένα εντυπωσιακό δίκτυο μονοπατιών (πάνω από 300 χλμ), που απευθύνονται σε έμπειρους ή μη πεζοπόρους και ποδηλάτες.

Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε και τις παραλίες του νησιού, οι οποίες είναι υπέροχες, με κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά. Αυτές που σας προτείνουμε είναι οι: Βιτάλι, Zorkos, Αγίου Πέτρου, Αchla, Της Γριάς το Πήδημα, Φελλός, Κολώνα και Βλυχάδα.

Το κόστος των ακτοπλοϊκών για Ραφήνα-Άνδρο είναι στα 25€ ανά άτομο, ενώ εάν επιλέξετε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας, θα πληρώσετε 50€ επιπλέον.

Το Αγκίστρι είναι ένα πανέμορφο νησάκι του Αργοσαρωνικού, σε απόσταση μόλις μιάμιση ώρα από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί θα συναντήσετε έναν χαμηλών τόνων καταπράσινο τόπο με κρυστάλλινα νερά, ο οποίος θα σας προσφέρει μια αξέχαστη και ήρεμη εκδρομή. Η απόλυτη χαλάρωση σας περιμένει!

Μην αμελήσετε να γυρίσετε το νησί με ποδήλατο ή περπατώντας, αφού η συνολική έκτσαή του είναι μόλις 14 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Must, φυσικά είναι οι πανέμοργες παραλίες από αυτό το «διαμάντι» του Αργοσαρωνικού.

Οι πιο γνωστές και όμορφες παραλίες στο Αγκίστρι είναι: η Σκάλα (η πιο κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού), η οποία είναι κατάλληλη και για οικογενειακές διακοπές, το Μεγαλοχώρι (ή Μύλος), η οποία είναι μία παραλία µε καταγάλανα νερά, βότσαλο και άµµο, η Χαλικιάδα, η οποία έχει δύσκολη πρόσβαση (ωστόσο όσοι κατέβετε, θα ανταμειφθείτε) και είναι ιδανική και για ψαροτούφεκο, η Δραγονέρα, η οποία θεωρείται ως μία από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, με κρυστάλλινα νερά (γύρω της εκτείνεται ένα καταπράσινο πευκοδάσος), η Απόνησος, η οποία βρίσκεται μέσα στα πεύκα και έχει καταγάλανα νερά και η Μάριζα, η οποία είναι μία βραχώδης παραλία, περίπου 300μ. από τα Λιμενάρια (μετά τη κεντρική πλατεία του χωριού.

Το δρομολόγιο Πειραιάς - Αγκίστρι εκτελείται συχνά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και το ταξίδι διαρκεί 55 λεπτά με ταχύπλοο (δελφίνι) ή 1,5 ώρα με συμβατικό πλοίο. Το κόστος των ακτοπλοϊκών είναι στα 13,50€ ανά άτομο, ενώ εάν επιλέξετε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας, θα πληρώσετε 46€ επιπλέον.

Πραγματοποιώντας μία εκδρομή στην αυθεντική Κέα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα αναζωογονηθείτε και θα αλλάξετε παραστάσεις, αφού το νησί αυτό συνδυάζει μοναδικά την άγρια κυκλαδίτικη ομορφιά με την αίσθηση ελευθερίας και χαλάρωσης.

Η Τζιά, όπως ονομαζόταν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μπορεί να σας προσφέρει τα πάντα: Καθαρές παραλίες με κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά, απίστευτα μονοπάτια για πεζοπορία, όμορφα και επιβλητικά αρχοντικά που βρίσκονται διάσπαρτα παντού, απολαυστικό φαγητό και μια αξέχαστη περιήγηση στη Χώρα του νησιού, την Ιουλίδα. Η Τζιά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά και εάν την επιλέξετε για ολιγοήμερες διακοπές, το σίγουρο είναι ότι δε θα το μετανιώσετε.

Από τα πανέμορφα κολπάκια με τα καταγάλανα νερά, έως μία βόλτα στην Κορησσία για θαλασσινό μεζέ και ουζάκι και έπειτα ένα χαλαρό βραδινό ποτάκι στο Βουρκάρι, η Κέα θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το δρομολόγιο Λαύριο - Κέα εκτελείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια μόλις ώρα θα φτάσετε στο λιμάνι της Κορησσίας, στην Κέα. Το κόστος των ακτοπλοϊκών είναι στα 15€ ανά άτομο, ενώ εάν επιλέξετε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας, θα πληρώσετε 40€ επιπλέον.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρωνικού Κόλπου, με πολύ εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφικής στους Έλληνες αλλά και τους ξένους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Ο λόγος για την Αίγινα, η οποία υπήρξε σπουδαίο εμπορικό λιμάνι του αρχαίου κόσμου και χαρακτηρίζεται από αμέτρητα βυζαντινά ξωκλήσια, την καλλιέργεια φιστικιών, καθώς και για τα κεραμικά της.

Κάντε την πρωινή σας βόλτα στο λιμάνι για προμήθειες φρούτων και λαχανικών από τα πλωτά μανάβικα που δένουν στην προκυμαία. Μια εικόνα που θυμίζει Βενετία. Επισκεφθείτε το «Σπίτι του Καζαντζάκη». Πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα.

Επιπρόσθετα, η Αίγινα διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες διαδρομές, ορεινές ή παραθαλάσσιες, για τους λάτρεις της πεζοπορίας και της περιπέτειας.

Όσο για τις παραλίες της... Η Αίγινα διαθέτει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του Αργοσαρωνικού. Κάποιες από αυτές είναι: Η Αγία Μαρίνα, ιδανική για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, η παραλία της Μονής με την υπέροχη αμμουδιά, η Αιγινήτισσα με τους ψηλούς ευκάλυπτους, ο κολπίσκος Κλήμα με την ολόλευκη αμμουδιά και ο Μαραθώνας με την πλούσια βλάστηση, ιδανικός για παιχνίδι στην άμμο.

Το κόστος των ακτοπλοϊκών Πειραιάς- Αίγινα είναι στα 12€ ανά άτομο, ενώ εάν επιλέξετε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας, θα πληρώσετε 29€ επιπλέον.