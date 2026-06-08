Eλληνίδα ηθοποιός: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού»

«Περιμένουμε πότε εκείνο θα νιώσει έτοιμο να έρθει κοντά μας»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Καρακάση ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναδοχής παιδιού με τον σύζυγό της.
  • Η ηθοποιός έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και περιμένει να νιώσει έτοιμο το παιδί.
  • Εξήγησε τη διαφορά μεταξύ αναδοχής και υιοθεσίας, τονίζοντας ότι έχουν υποβάλει αιτήσεις και για τις δύο.
  • Η αναδοχή περιλαμβάνει προετοιμασία του παιδιού για πιθανή επιστροφή στην οικογένειά του.
  • Το σύστημα αναδοχής έχει απλοποιηθεί, με διαδικασίες μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Πώς με τον σύζυγό της βρίσκονται σε διαδικασία της αναδοχής παιδιού αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Super Κατερίνα η Ελένη Καρακάση. Η ηθοποιός την οποία απολαύσαμε μέσα από τις σειρές «Λάκης ο Γλυκούλης», “Μαύρο Ρόδο” και “Ώρα η Καλή” έχει κάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαδοχή και τώρα περιμένει πότε θα νιώσει έτοιμο το παιδάκι για να έρθει κοντά τους.

Ελένη Καρακάση: «Η αναδοχή έχει τα... σκαμπανεβάσματα της εγκυμοσύνης»


«Πλέον το σύστημα έχει απλοποιηθεί αρκετά, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Όταν πάρεις αυτή την απόφαση, ανεβάζεις τα χαρτιά που σου ζητάνε σε μία πλατφόρμα. Στην ίδια πλατφόρμα είναι και όλα τα παιδιά από τα ιδρύματα της Ελλάδας που είναι για υιοθεσία και αναδοχή» είπε αρχικά η ηθοποιός.

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDP, Θωμάς Δασκαλάκης

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDP, Θωμάς Δασκαλάκης


Η ίδια εξήγησε στην Κατερίνα Καινούργιου τη διαφορά μεταξύ υιοθεσίας και αναδοχής.


ίναι διαφορετικές οι αιτήσεις αυτές. Εμείς κάναμε και τις δύο αιτήσεις, και για την αναδοχή, και για την υιοθεσία. Στην αναδοχή, ξεκινάς για ένα διάστημα και βασικά σε προετοιμάζουν και εσύ οφείλεις να προετοιμάσεις το παιδί, για να επιστρέψει ας πούμε στην οικογένεια του, στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτό.


Πάντα έχεις στο μυαλό σου, ότι το παιδί ο σκοπός είναι να γυρίσει. Μπορεί να μην γυρίσει, μπορεί και να το υιοθετήσεις αυτό το παιδί, ή να πάει σε κάποια άλλη οικογένεια, που να θέλει να υιοθετήσει. Δεν είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να θέλει και να υιοθετήσει. Έχει μια άλλη δυσκολία. Η αναδοχή είναι αυτό το κομμάτι».
 

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