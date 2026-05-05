Η Ελένη Καρακάση μίλησε για την πορεία της διαδικασίας αναδοχής παιδιού που έχει ξεκινήσει με τον σύζυγό της, περιγράφοντας τις συναισθηματικές μεταβολές που βιώνει το ζευγάρι και την ανάγκη για διαρκή προσπάθεια. Οι δηλώσεις της έγιναν στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Στο απόσπασμα που είδαμε μέσα από το Breakfast@Star, η ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις ψυχολογικές απαιτήσεις της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι συνοδεύεται από έντονες μεταπτώσεις. Όπως είπε: «Προχωράει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έχει όλη τη φάση που μπορεί να έχει… Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη. Μέρα νύχτα, έχει χαρά και κλάμα. Θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές και από εμάς, γιατί δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με τον άντρα μου».

Σε άλλη της συνέντευξη, στο Happy Day του Alpha, δεν έκρυψε την ενόχλησή της σε σχέση με τις ερωτήσεις που δέχεται για τη μητρότητα. «Με πείραξε που σε μία γραμμένη συνέντευξη ζήτησα να μην μπει το κομμάτι για τη μητρότητα, κι ωστόσο ήταν τελικά το κομμάτι που μπήκε. Αυτό με πείραξε, όχι κάτι παραπάνω» δήλωσε η Καρακάση, επισημαίνοντας τη σημασία της επιλογής των θεμάτων που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει.

Η Ελένη Καρακάση είναι παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Ελένη Καρακάση κι ο μουσικός Δημήτρης Τσινιδέλος είναι ζευγάρι από το 2002, μετά από γνωριμία που προέκυψε σε μουσική συνεργασία. Το 2004 παντρεύτηκαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα την κοινή τους πορεία, έχοντας πλέον προχωρήσει και στη διαδικασία αναδοχής παιδιού.

