Τι είχε πει στο Πρωινό για τον ερχομό της κόρης του

Tρισευτυχισμένος φαίνεται πως είναι ο Snik, καθώς πριν από έναν μήνα η σύντροφός του, Marta Aharonian, έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους.

Ο δημοφιλής τράπερ και η αγαπημένη του φαίνεται πως βιώνουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, αφού το μωράκι τους ήρθε και τους άλλαξε τη ζωή.

Πρόσφατα μάλιστα, το ζεύγος που είναι full in love, επέλεξε να κάνει μία απόδραση στο Παρίσι, αγαπημένο προορισμό του Snik για χαλάρωση, ψώνια και διασκέδαση. Η απόδραση αυτή ήρθε λίγο καιρό μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Αν και ο ίδιος ο τράπερ επιλέγει να κρατά σε μεγάλο βαθμό την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτή την περίοδο, θέλησε τώρα να αναρτήσει λίγα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Μάλιστα, γιόρτασε και τα γενέθλιά του στο Παρίσι, με την αγαπημένη του να του εύχεται με μια ανάρτηση στο Instagram, όπου βλέπουμε τον καλλιτέχνη τράπερ να ποζάρει με θέα τον Πύργο του Άιφελ. Φυσικά, επισκέφτηκαν και την Disneyland!

Δες φωτογραφίες:

Η Marta Aharonian είναι επιχειρηματίας, καθώς έχει το δικό της κατάστημα με υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης στην Κηφισιά. Μάλιστα, είναι και μητέρα ενός 8χρονου κοριτσιού, με το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις ο Snik.

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση δίπλα στον Snik έγινε τον Αύγουστο του 2023, στην αρχή τότε της σχέσης τους, όταν οι δυο τους βρέθηκαν σε κοινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας.