Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

05.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Μαΐου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου και Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος.

Η Ειρήνη, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πηνελόπη, γεννήθηκε στην πόλη Μαδεδλών της Περσίας και γονείς της ήταν ο έπαρχος Λικίνιος και η ευγενής Λικινία.

Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την εκπαίδευσή της κοντά σ’ έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελλιανό, ο οποίος δίδαξε στην Πηνελόπη τη θύραθεν σοφία (αρχαιοελληνική), ενώ τη χριστιανική πίστη τη διδάχθηκε από μία χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση βαπτίσθηκε χριστιανή κι έλαβε το όνομα Ειρήνη.

Η Αγία Ειρήνη η μεγαλομάρτυς

Μόλις ο Λικίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Μεγάλη ήταν η σύγχυση των παρευρισκομένων, αλλά η αγία τούς καθησύχασε κι αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαπτίσθηκαν όλοι χριστιανοί.

Στη συνέχεια, η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη, όπου δίδαξε το λόγο του Θεού κι έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σ’ ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο, όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά Μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη, αφού ρίχτηκε στην πυρά.

Η Αγία Ειρήνη είναι προστάτις της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *
  • Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία
  • Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ
  • Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:24 και θα δύσει στις 20:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 18.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

Η Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος (World Asthma Day) θεσπίστηκε το 1998 από την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα» (GINA), με τη συνδρομή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και να βελτιώσει τις μεθόδους θεραπείας του. Έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο την πρώτη Τρίτη του Μαΐου (5 Μαΐου 2026).

Άσθμα είναι χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλεί παροδική στένωση των βρόγχων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, οι πάσχοντες από άσθμα μπορούν να εξασφαλίσουν μία φυσιολογική ζωή και να παραμείνουν δραστήρια άτομα, εάν μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να ελέγχουν την πάθησή τους. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί η Αθανασία Τσουμελέκα, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο βάδην στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2015), 358 εκατ. άνθρωποι έπασχαν από άσθμα σε όλο τον κόσμο,ενώ σημειώθηκαν 397.100 θάνατοι κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πάθηση έχει μελετηθεί από τα αρχαία χρόνια, πρώτα από τον Ιπποκράτη, στον οποίον οφείλεται και η ονομασία της (άσθμα=λαχάνιασμα) και αργότερα από τον Αρεταίο τον Καππαδόκη. Στην σύγχρονη εποχή, καθοριστική ήταν η συμβολή του άγγλου γιατρού Χένρι Χάιντ Σάλτερ (1823-1871).
 

