Bad Bunny: Εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026

Φόρεσε κοστούμι από fast fashion αλυσίδα

05.05.26 , 09:45 Bad Bunny: Εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026
Superbowl 2026: Το half-time show με τον Bad Bunny
Στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, εκεί όπου η υπερβολή είναι σχεδόν υποχρεωτική, ο Bad Bunny κατάφερε για μία ακόμα φορά να εντυπωσιάσει. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης ανέτρεψε πλήρως την ιδέα του τι σημαίνει red carpet εμφάνιση.

Bad Bunny: Ο τραγουδιστής που ξεκίνησε από το μηδέν & κατέκτησε την κορυφή!

Ο Bad Bunny, ένας καλλιτέχνης που μας έχει συνηθίσει σε τολμηρά, συχνά εκκεντρικά looks με όγκο, λάμψη και επιτηδευμένη υπερβολή, αυτή τη φορά γύρισε το παιχνίδι... αλλιώς!  Δεν επένδυσε σε έντονα ρούχα αλλά το πέτυχε κάνοντας ένα συγκλονιστικό tribute στο γήρας. Γιατί η μόδα πρέπει να αγκαλιάζει τον χρόνο!

Bad Bunny: Εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026/ Αp Images

Η πρώτη εντύπωση ήταν σχεδόν αποπροσανατολιστική και για κάποια λεπτά, πολλοί δεν κατάλαβαν καν ότι ήταν εκείνος!  Με λευκά μαλλιά και μούσι, βαθιές ρυτίδες, μια σωματική κόπωση αποτυπωμένη στη στάση του και ένα μπαστούνι - φυσικά - να συνοδεύει κάθε του βήμα, εμφανίστηκε σαν μια μελλοντική εκδοχή του εαυτού του. Και δεν πρόκειται για μεταμφίεση αλλά ερμηνεία: ένα συγκλονιστικό tribute στο γήρας!

Και όμως, το outfit αυτό καθαυτό ήταν απλό και ήσυχο! Ένα μαύρο tailored σμόκιν, με έντονο φιόγκο στον λαιμό, καθαρές γραμμές κ τίποτα υπερβολικό ή φανταχτερό! Μάλιστα, το ρούχο ήταν από fast fashion αλυσίδα.  

Αυτή η επιλογή από μόνη της ήταν statement. Σε έναν χώρο όπου κυριαρχούν οι οίκοι υψηλής ραπτικής και τα custom couture κομμάτια εκατομμυρίων, ο Bad Bunny έφερε κάτι πιο προσγειωμένο. Το ίδιο είχε κάνει και στο πολυσυζητημένο φετινό Supe Bowl!

O Bad Bunny, στιγμιότυπο από την εμφάνισή του στο φετινό Super Bowl / Φωτογραφία: Ap images

