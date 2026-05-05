Στην περιπέτεια υγείας και την ταλαιπωρία που πέρασαν οικογενειακώς, αναφέρθηκε ο Τάσος Ιορδανίδης. Ο ηθοποιός, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, είπε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του πέρασαν πολύ δύσκολα, τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας κάποιου θέματος υγείας.

«Πέρασα 3 - 3,5 μήνες σε οικογενειακό επίπεδο πάρα, μα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα από πλευράς θέματος υγείας, οπότε πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε και να είμαστε καλά και να μπορούμε να δουλεύουμε και να δουλεύουμε σε δουλειές τις οποίες εμάς μας ευχαριστούν», είπε στους δημοσιογράφους.

Θάλεια Ματίκα- Τάσος Ιορδανίδης στο NOX, τον περασμένο Απρίλιο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι μέσα από τις δουλειές μας και πάνω απ' όλα υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται, παιδιά», συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός που υποδύεται φέτος τον τηλεοπτικό Σταύρο Παπαμιχάλη στη σειρά Μια νύχτα μόνο, παραβρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το μαύρο κουτί» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Νωρίτερα, ο Τάσος Ιορδανίδης απάντησε σχετικά με τα σχόλια που ακούστηκαν για το ότι ο ίδιος και η συμπαρουσιάστριά του στην ΕΡΤ, Ζωή Κρονάκη, όπως και οι παρουσιαστές της εκπομπής «Στούντιο 4», Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλος, δεν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα του trailer της ΕΡΤ, που έστειλαν τις ευχές τους στον Akyla για τη Eurovision.

«Όσον αφορά στο τρέιλερ έχω να σας πω ότι το γυρίσαμε και θα βγει οσονούπω. Δεν είναι trailer, ένα βίντεο το οποίο είναι ευχές προς τον Akyla για να μας φέρει την πολυπόθητη πρωτιά», εξήγησε.

Ο Τάσος Ιορδανίδης με τη Θάλεια Ματίκα είναι περισσότερα από 17 χρόνια ζευγάρι. Παντρεύτηκαν το 2011 κι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Δάνο και τη Νάγια, 13 και 9 ετών αντίστοιχα.

Με τη σύζυγό του πρωταγωνιστούν μαζί στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», για 5η χρονιά στο θέατρο Άλφα, σε κείμενο δικό του και σκηνοθεσία δική της.

Ο Τάσος Ιορδανίδης είχε αναπτύξει μια πολύ ζεστή και ξεχωριστή σχέση με τον αείμνηστο Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου, ιδιοκτήτες του θεάτρου Άλφα. «Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου,με έσωσαν. Σαν δύο φύλακες άγγελοι! Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας. Ευγνώμων-ες!», είχε αναφέρει σε πρόσφατη ανάρτησή του.

