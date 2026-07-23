Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο

Στην παρέα και ο επιχειρηματίας από τη Νάξο Αντώνης Πιτταράς

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Πάρος παραμένει και φέτος το αγαπημένο καλοκαιρινό καταφύγιο της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή. Αν και οι φετινές τους διακοπές έχουν πλέον ως απόλυτη προτεραιότητα τη νεογέννητη κόρη τους, Ξένια, το ζευγάρι όποτε βρίσκει λίγο χρόνο, δε χάνει την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο με καλούς φίλους.

Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου, ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς, ο hairstylist Γιώργος Ποθητός και ο μέλλων κουμπάρος του ζευγαριού, Ανέστης Ευαγγελόπουλος, διασκέδασαν μέχρι αργά στο θρυλικό Barbarossa της Νάουσας, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.

Μετά το τέλος της εξόδου τους, η παρέα συνέχισε τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια της Νάουσας, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του κυκλαδίτικου χωριού. Μάλιστα, δεν έλειψε και η πιο... γλυκιά στάση της βραδιάς, καθώς επισκέφθηκαν το κατάστημα του Παναγιώτη Κουτσουμπή για να απολαύσουν παγωτό μηχανής, ολοκληρώνοντας με τον πιο καλοκαιρινό τρόπο τη νυχτερινή τους έξοδο.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασαν στα social media:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΣ

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο

Ανάμεσα στην παρέα ξεχώρισε και ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό. Με καταγωγή από τη Νάξο και σημαντική διεθνή πορεία στον χώρο του yachting, επέστρεψε στον τόπο του για να δημιουργήσει το Laguna Coast Resort, μια πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα που συνδυάζει υψηλή αισθητική, βιωσιμότητα, γαστρονομία και τέχνη.

 

Το resort έχει ήδη αποσπάσει διεθνή προβολή από κορυφαία μέσα όπως τα Condé Nast Traveler, Forbes, National Geographic και The New York Times, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της Νάξου ως προορισμού υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, μέσα από το Laguna Coast Foundation, ο Αντώνης Πιτταράς στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την κοινωνική προσφορά.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
 |
ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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