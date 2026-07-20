Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας ζει η Κατερίνα Καινούργιου. Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους.

Η ίδια δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στο νησί, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ατελείωτες βόλτες στα πανέμορφα σοκάκια.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, ξεχωρίζουν τα στιγμιότυπα στα οποία εκείνη και ο σύντροφός της ποζάρουν χαμογελαστοί, έχοντας στο πλευρό τους τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, την Ξένια, που ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο.

«Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται», σχολίασε η τρυφερή μανούλα κάτω από το post της, με τη λεζάντα να αποτελεί δείγμα του κλίματος που επικρατεί στην οικογένειά τους.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η ευγνωμοσύνη και η συναισθηματική πληρότητα που νιώθει η Κατερίνα Καινούργιου αυτή την περίοδο αποτυπώθηκαν και λίγες μέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση μέσα από έναν σύντομο απολογισμό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου», έγραψε.

Η Κατερίνα Καινούργιου λατρεύει την Πάρο και, από τότε που γνώρισε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, έχει έναν παραπάνω λόγο να την επισκέπτεται κάθε χρόνο, καθώς ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί των Κυκλάδων.