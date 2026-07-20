ΕΟΦ: Ανακαλείται ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Τι εντοπίστηκε

Συναγερμός από τον ΕΟΦ για ανάκληση παρτίδας καλλυντικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, τίθεται εκτός κυκλοφορίας συγκεκριμένο ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού, ανακαλείται η παρτίδα 202412 του προϊόντος «ALOHA Nails & Cosmetics REPAIR GEL MILKY LILAC».

Η απόφαση για την ανάκληση ελήφθη έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους, οι οποίοι κατέδειξαν ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε η ουσία Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), η χρήση της οποίας απαγορεύεται ρητά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (παράρτημα ΙΙ/1577 του Κανονισμού ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία ALOHA Nails & Cosmetics, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, είναι υποχρεωμένη:

Να προβεί σε άμεση επικοινωνία με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας.

Να αποσύρει το προϊόν από τα ράφια και τα σημεία πώλησης.

Να τηρεί τα παραστατικά της ανάκλησης για διάστημα πέντε ετών, ώστε να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τον ΕΟΦ οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση της.