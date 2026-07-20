Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε νέα οικογενειακά στιγμιότυπα από την Πάτμο, με αφορμή τη γιορτή του Προφήτη Ηλία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την καθιερωμένη ανάβαση στο ξωκλήσι για τον εσπερινό μαζί με τον γιο της, Παναγιώτη - Αντώνιο. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη φετινή διαδρομή, καθώς, όπως έγραψε, ο μικρός ολοκλήρωσε για πρώτη φορά όλη την ανάβαση.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τον εσπερινό του Προφήτη Ηλία στην Πάτμο, όπου η παρουσιάστρια κι επιχειρηματίας βρέθηκε με τον γιο της. Στις εικόνες που δημοσίευσε κατέγραψε στιγμές από τη διαδρομή προς το ξωκλήσι, αλλά και από την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Στο κείμενο που συνόδευσε τις φωτογραφίες, η Τζένη Μπαλατσινού περιέγραψε το τοπίο, τη συνάντηση με γνωστούς στη διαδρομή, την εικόνα της Χώρας στο σούρουπο και την αίσθηση κοινότητας μετά τον εσπερινό.

«Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παίρνουμε το ίδιο μονοπάτι για τον εσπερινό του Προφήτη Ηλία. Κι όμως, κάθε φορά μοιάζει αλλιώτικο. Σαν να αλλάζει μαζί μας. Στην ανάβαση, το φως απλώνεται ζεστό πάνω στα βράχια και οι μυρωδιές από θυμάρι και ξερό χορτάρι γεμίζουν τον αέρα, σαν να θέλουν να σου θυμίσουν κάτι παλιό, κάτι δικό σου. Στη μέση της διαδρομής, πάντα θα βρεθεί ένας γνώριμος· μια καλησπέρα, δυο κουβέντες και εκείνη η απλή χαρά της συνάντησης που δεν χρειάζεται πολλά. Κι ύστερα, στην κατάβαση, όταν το φως αρχίζει να σβήνει, η Χώρα ανάβει σιγά σιγά, σαν να παίρνει φωτιά από μέσα της. Και τότε, για μια στιγμή, όλα μοιάζουν ήσυχα και γεμάτα μαζί. Στο ξωκλήσι σε περιμένει πάντα η ίδια γλυκιά αίσθηση. Κόσμος μαζεμένος, πρόσωπα αγαπημένα, αγκαλιές. Μετά τον εσπερινό, οι καφέδες αχνίζουν στα χέρια, ο άρτος μοιράζεται απλά, χωρίς βιασύνη, σαν μια μικρή, σιωπηλή ευλογία που περνά από τον έναν στον άλλον. Κάθεσαι, λες τα νέα σου, γελάς, θυμάσαι. Κι όλα αυτά, χωρίς να το καταλάβεις, σε γεμίζουν. Φέτος όμως, η πιο όμορφη εικόνα δεν ήταν το φως ούτε η θέα. Ήταν ο μικρός μας, που τα κατάφερε και ανέβηκε όλη τη διαδρομή μαζί μας. Κουράστηκε, μα δε σταμάτησε. Και τότε καταλαβαίνεις πως κάποιες παραδόσεις δεν είναι μόνο για να τις κρατάς. Είναι για να τις δίνεις παρακάτω, σαν λίγο αλάτι στη ζωή, για να μη χάσει ποτέ τη γεύση της», έγραψε η Τζένη Μπαλατσινού.

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού

Πάτμος, οικογενειακή παράδοση κι ο Παναγιώτης - Αντώνιος

Από την ανάρτηση προκύπτει ότι η οικογένεια ακολουθεί την ίδια διαδρομή κάθε χρόνο για τον εσπερινό του Προφήτη Ηλία. Η φετινή στιγμή ξεχώρισε επειδή ο μικρούλης κατάφερε να ανέβει ολόκληρο το μονοπάτι μαζί τους, κάτι που η ίδια ανέδειξε ως το πιο δυνατό στοιχείο της εμπειρίας.

Η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρθηκε και στο κλίμα που διαμορφώνεται στο ξωκλήσι μετά τον εσπερινό, με τον κόσμο να συγκεντρώνεται, να ανταλλάσσει αγκαλιές, να μοιράζεται τον άρτο, να πίνει καφέ και να συζητά χωρίς βιασύνη.

Η οικογένεια της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια

Η Τζένη Μπαλατσινού κι ο Βασίλης Κικίλιας παντρεύτηκαν το 2019. Τον Δεκέμβριο του 2020 γεννήθηκε ο γιος τους, Παναγιώτης - Αντώνιος.

Παρότι το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, η παρουσιάστρια δημοσιεύει κατά διαστήματα οικογενειακές στιγμές που συνδέονται με τη φύση, την Πάτμο και τις παραδόσεις που θέλει να μεταδώσει στο παιδί της.