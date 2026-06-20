Τζένη Μπαλατσινού: Σε γλέντι στην Πάτμο με τον Ξαρχάκο και τη Σαΐα

Χαλαρή μουσική βραδιά με φίλους

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπαλατσινού συμμετείχε σε γλέντι στη Σκάλα της Πάτμου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα.
  • Η βραδιά περιλάμβανε ζωντανή μουσική και συμμετοχή των θαμώνων, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.
  • Η Μπαλατσινού μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media, δείχνοντας την εκτίμησή της στους καλλιτέχνες.
  • Για την περίσταση, φόρεσε ριγέ φόρεμα σε απόχρωση ώχρας και πράσινα σκουλαρίκια.
  • Πρόσφατα, η Μπαλατσινού βίωσε συγκινητικές στιγμές στον γάμο της κόρης της στην Ελλάδα.

Η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκάλα της Πάτμου, όπου πέρασε μουσική βραδιά με φίλους και με ζωντανή μουσική. Στην ίδια συντροφιά ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος κι η Ηρώ Σαΐα, ενώ στιγμιότυπα από τη βραδιά μοιράστηκαν στα social media η Τζένη Μπαλατσινού και η Ηρώ Σαΐα.

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Η Τζένη Μπαλατσινού με τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα /Φωτογραφία Instagram

Στιγμιότυπα από τη βραδιά

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν, η Ηρώ Σαΐα χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές στην παρέα, ενώ δεν άργησαν να συμμετάσχουν και οι υπόλοιποι θαμώνες, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γλεντιού.

Τζένη Μπαλατσινού: Σε γλέντι στην Πάτμο με τον Ξαρχάκο και τη Σαΐα

Η Τζένη Μπαλατσινού έκανε tag τόσο τον Σταύρο Ξαρχάκο όσο και την Ηρώ στις αναρτήσεις της, συνοδεύοντας τα βίντεο με μια κόκκινη καρδιά, δείχνοντας την αγάπη και την εκτίμησή της για τους δύο καλλιτέχνες.

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Η εμφάνιση της Τζένης Μπαλατσινού

Για την περίσταση, η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε ριγέ δημιουργία σε απόχρωση ώχρας με ενσωματωμένη ζώνη. Είχε τα μαλλιά της ελαφρώς πιασμένα και διακριτικό μακιγιάζ. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με πράσινα σκουλαρίκια.

Μια φορά fashion icon, για πάντα fashion icon η Τζένη Μπαλατσινού!

Μια φορά fashion icon, για πάντα fashion icon η Τζένη Μπαλατσινού! /Φωτογραφία Instagram

Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες, η Τζένη Μπαλατσινού έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της στον γάμο της πρωτότοκης κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, η οποία παντρεύτηκε τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία. Αν και το ζευγάρι, που ζει μόνιμα στο Όστιν του Τέξας, είχε ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξε την Ελλάδα για τη συμβολική τελετή και το μεγάλο πάρτι, συγκεντρώνοντας περίπου 350 καλεσμένους από όλο τον κόσμο.

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