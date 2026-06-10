Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας παρακολούθησαν, καθισμένοι στην πρώτη σειρά, το «Ηautes Grecians». Αυτή είναι η 8η χρονιά που η Τζένη Μπαλατσινού διοργανώνει το fashion event υψηλής ραπτικής.

Βασίλης Κικίλιας - Τζένη Μπαλατσινού/ NDP

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί.

Βασίλης Κικίλιας - Τζένη Μπαλατσινού/ NDP

«Είναι η 8η χρονιά του Hautes Grecians και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ανταπόκριση του κόσμου. Είμαστε πολύ συγκινημένοι και στα 10 χρόνια σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλά πράγματα», είπε η Τζένη Μπαλατσινού σε δηλώσεις της στο Breakfast@Star.

Βασίλης Κικίλιας - Τζένη Μπαλατσινού/ NDP

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του σε κάθε της εγχείρημα, όπως και εκείνη είναι πάντα δίπλα στον σύζυγό της.

«Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την οικογένειά μας σε ιδιαίτερες στιγμές κι αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί στο τέλος της ημέρας, η οικογένεια μένει και τίποτα άλλο», πρόσθεσε η ίδια μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τζένη Μπαλατσινού- Βασίλης Κικίλιας / NDP

Βασίλης Κικίλιας- Τζένη Μπαλατσινού / NDP

Aυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της οικογένειας μετά τον γάμο της μεγαλύτερης κόρης, Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ στην Πύλο.

Βασίλης Κικίλιας- Τζένη Μπαλατσινού- Νατάσα Παζαΐτη / NDP

Βασίλης Κικίλιας- Τζένη Μπαλατσινού- Νατάσα Παζαΐτη / NDP

Η μητέρα της νύφης ευχαρίστησε για τις ευχές και το ενδιαφέρον, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως μια συγκινητική στιγμή. «Ευχαριστώ για τις ευχές! Να είστε καλά, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον! Είναι μια ιδιαίτερη, συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα», είπε κλείνοντας η Τζένη Μπαλατσινού.