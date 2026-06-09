Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians

Απαστράπτουσα η διοργανώτρια του fashion event

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Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπαλατσινού διοργάνωσε το Hautes Grecians, προωθώντας την ελληνική μόδα.
  • Στο πλευρό της ήταν ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας, και ο γιος τους Μάξιμος.
  • Η οικογένεια Μπαλατσινού-Κικίλια έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου.
  • Η Τζένη επιλέγει δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών, ενώ ο Κικίλιας προτιμά κοστούμια classic-chic.
  • Η εκδήλωση συγκέντρωσε τα βλέμματα και αναδείκνυε την κομψότητα και την παράδοση.

Η Τζένη Μπαλατσινού, ούσα η διοργανώτρια και η «ψυχή» του Hautes Grecians, φροντίζει κάθε χρόνο να αναδεικνύει την ελληνική μόδα και τους εγχώριους σχεδιαστές, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος τη στηρίζει ενεργά σε κάθε της εγχείρημα.

Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians

Έτσι συνέβη και φέτος, με την Κατερίνα Καραγιάννη και την κάμερα του Star.gr να την απαθανατίζουν το βράδυ της Τρίτης 09 Ιουνίου με τον υπουργό Ναυτιλίας, τον γιο της Μάξιμο Κωστόπουλο, αλλά και τη δεύτερη κόρη της, Αλεξάνδρα.

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Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στο πλευρό της μητέρας του, Τζένης Μπαλατσινού

Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στο πλευρό της μητέρας του, Τζένης Μπαλατσινού /Φωτογραφία Star.gr

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της οικογένειας Μπαλατσινού-Κικίλια μετά τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου στη Μεσσηνία. Μετά από ένα λαμπερό τριήμερο γεμάτο ελληνική παράδοση και συγκίνηση, όπου η Τζένη Μπαλατσινού καμάρωσε την πρωτότοκη κόρη της νύφη στο πλευρό του Τζέικ Μέντγουελ, η επιστροφή στην Αθήνα είχε αρκετές επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Αμαλία Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο της Μπαλατσινού στο pre-wedding party

Η κοινή εμφάνιση της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια λίγο μετά το ευτυχές γεγονός, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα. Ο υπουργός, ο οποίος συνόδευε τη σύζυγό του και στον γάμο στη Μεσσηνία, στάθηκε για άλλη μια φορά στο πλευρό της, υποστηρίζοντας ενεργά το μεγάλο της όραμα για την ελληνική μόδα. 

Ο Βασίλης Κικίλιας κι η Τζένη Μπαλατσινού front row στο Hautes Grecians

Ο Βασίλης Κικίλιας κι η Τζένη Μπαλατσινού front row στο Hautes Grecians /Φωτογραφία Star.gr

Η Τζένη Μπαλατσινού επιλέγει συνήθως δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών όπως των: Deux Hommes, Vrettos Vrettakos, Parthenis κ.ά., συνδυάζοντας την κομψότητα με statement στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του θεσμού.

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Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians

Ο Βασίλης Κικίλιας από την άλλη, ακολουθεί μια πιο classic-chic γραμμή, επιλέγοντας καλοραμμένα κοστούμια, ιδανικά προσαρμοσμένα στο ύψος και την αθλητική του διάπλαση, συνοδεύοντας τη σύζυγό της στις front row θέσεις και στα backstage.

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