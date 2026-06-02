Αμαλία Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο της Μπαλατσινού στο pre-wedding party

Χορός μέχρι το πρωί πριν τον γάμο της κόρης της με τον Τζέικ Μεντγουέλ

Στιγμιότυπα από το pre wedding party της Αμαλίας Κωστοπούλου και ο χορός της Μπαλατσινού/ βίντεο Ant1, Σαββατοκύριακο Παρέα

  • Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μεντγουέλ αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε γαμήλια τελετή παρουσία αγαπημένων προσώπων.
  • Προηγήθηκε wedding party με ελληνικά έθιμα, όπως σπάσιμο πιάτων και χορό.
  • Η Τζένη Μπαλατσινού εντυπωσίασε με το ζεϊμπέκικο της στο τραγούδι "το Δίχτυ".
  • Η μητέρα της νύφης, Τζένη Μπαλατσινού, χόρευε συγκινητικά με την κόρη της.
  • Παρόντες ήταν ο Πέτρος Κωστόπουλος και τα αδέλφια της Αμαλίας, καθώς και ο Βασίλης Κικίλιας.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μεντγουέλ επισφράγησαν τον έρωτά τους, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης παρουσία των αγαπημένων τους ανθρώπων. 

Της γαμήλιας τελετής προηγήθηκε ένα wedding party με πολύ χορό και μουσική, στο οποίο οι καλεσμένοι το γλέντησαν με την ψυχή τους. Το γλέντι είχε έντονα το ελληνικό στοιχείο με σπάσιμο πιάτων, λευκά μαντήλια και σήκωμα του ζευγαριού πάνω σε καρέκλες.

Pre-wedding party Aμαλίας Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο του Τζέικ Μέντγουελ

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Τζένη Μπαλατσινού με τον χορό της στο τραγούδι «το Δίχτυ». Η μαμά της νύφης, που πάντρεψε την πρωτότοκη κόρη της έλαμπε από χαρά κι ευτυχία, μέσα στο ξεχωριστό κίτρινο φόρεμά της που διάλεξε για την περίσταση. Συγκίνηση προκάλεσε ότι ενόσω χόρευε, σταματούσε για να πάρει στην αγκαλιά της την κόρη της κι αγκαλιασμένες χόρευαν μαζί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρών στο στιγμιότυπο ήταν και ο μπαμπάς της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος δε σταμάτησε να χειροκροτά την πρώην σύζυγό του κατά τη διάρκεια του χορού της.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ήταν αυτός που παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό, όπως ορίζει το έθιμο και φυσικά στη «γαμήλια γιορτή» ήταν όλοι εκεί, τα αδέλφια της Αμαλίας και ο σύζυγος της μητέρας της, Βασίλης Κικίλιας. 

