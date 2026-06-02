Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

02.06.26 , 12:11 Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
Φωτιά Τώρα Σε Οινοποιείο Στο Μαρκόπουλο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο, επί της οδού Πυθαγόρα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κεντρική εγκατάσταση της επιχείρησης, σε χώρο 7 στρεμμάτων.
  • Ακούστηκαν μικρές εκρήξεις, χωρίς διευκρίνιση προέλευσης.
  • Οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, χωρίς αναφορές για εγκλωβισμένους.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε οινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ξεσπάσει στην κεντρική εγκατάσταση της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν χώρο συνολικά 7 στρεμμάτων (5 στρέμματα ο εξωτερικός χώρος και 2 στρέμματα ο εσωτερικός που καίγεται).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην επιχείρηση οινοποιείας, κατάφεραν να βγουν από την εγκατάσταση εγκαίρως.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

 

