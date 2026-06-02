Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε οινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ξεσπάσει στην κεντρική εγκατάσταση της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν χώρο συνολικά 7 στρεμμάτων (5 στρέμματα ο εξωτερικός χώρος και 2 στρέμματα ο εσωτερικός που καίγεται).
Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.
Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην επιχείρηση οινοποιείας, κατάφεραν να βγουν από την εγκατάσταση εγκαίρως.
Σύμφωνα με την υπηρεσία, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
