Release Athens 2016-2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

Ο θεσμός που άλλαξε οριστικά το συναυλιακό τοπίο της Ελλάδας

Τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, έχουν περάσει από την Πλατεία Νερού

«Το Release Athens είναι ένα νέο φεστιβάλ που ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2016, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα δώσει μία ουσιαστική νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα στην Ελλάδα».

release athenas 2016

Το lineup της πρώτης διοργάνωσης του Release Athens, to 2016

Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε, πριν από δέκα χρόνια, η ιστορία του Release Athens. Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη και αβέβαιη περίοδο για τη χώρα, με την ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι που να κοιτάζει προς τα έξω και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσα από τη μουσική, τις κοινές εμπειρίες και τον πολιτισμό.

Την 1η Ιουνίου 2016, περίπου 7.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού για την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, κάτω από τους ήχους των Beirut, Daughter και Cass McCombs. Λίγες ημέρες αργότερα, εκείνη η πρώτη διοργάνωση φιλοξένησε την μαγική Pj Harvey και ολοκληρώθηκε με το συγκλονιστικό live των Sigur Rós - μια βραδιά που δύσκολα ξεχνιέται και που έδωσε την αίσθηση ότι κάτι καινούργιο είχε αρχίσει να γεννιέται.

10 Συντάκτες του Star γράφουν για τα 10 χρόνια Release Athens

Από τότε μέχρι σήμερα, το Release Athens μεγάλωσε μαζί με το κοινό του. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, πέρασαν από τις σκηνές του καλλιτέχνες όπως οι Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, New Order, The Prodigy, Arctic Monkeys, Kylie Minogue, Rosalía, Pulp, Massive Attack, Slipknot, Judas Priest, Pet Shop Boys και τόσοι άλλοι. Συναυλίες που έγιναν αναμνήσεις και καλοκαίρια που συνδέθηκαν με βραδιές δίπλα στη θάλασσα, στην Πλατεία Νερού.

Αυτή ακριβώς τη διαδρομή ακολουθεί και το επετειακό video για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ: μια πορεία μέσα στον χρόνο, στα πρόσωπα, στις στιγμές και στις εικόνες που διαμόρφωσαν την ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγες ημέρες ξεκινά το Release Athens 2026, αρχικά με το special show του Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το Σάββατο 13 Ιουνίου, ενώ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει ξανά τις πύλες της η Πλατεία Νερού, με την πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, μαζί με τους Viagra Boys και την Ecca Vandal.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ταυτόχρονα και το τέλος ενός πολύ σημαντικού κύκλου, καθώς το φεστιβάλ ετοιμάζεται να περάσει, από το 2027, σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο.

plateia nerou

Όπως αναφέρει ο Θωμάς Μαχαίρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Release Athens:

«Η Πλατεία Νερού θα είναι πάντα κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας, το μέρος όπου μαζί δημιουργήσαμε τις πρώτες μεγάλες αναμνήσεις. Η είσοδός μας στη δεύτερη δεκαετία του Release Athens θα μας βρει πλέον σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο που μπορεί να στεγάσει όλα όσα ονειρευόμαστε για το μέλλον.

release athens

Παρά τα χρόνια που πέρασαν και την απόσταση που έχουμε ήδη διανύσει, μάλλον εξακολουθούμε να νιώθουμε κάπως σαν εκείνη την πρώτη ημέρα του 2016: λίγο αγχωμένοι, λίγο συγκινημένοι και πολύ έτοιμοι για αυτό που έρχεται μετά. Άλλωστε, τα σημαντικά πράγματα κρίνονται πάντα εκεί που χαμηλώνουν τα φώτα και ξεκινάει η μουσική. Εκεί θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και τα επόμενα χρόνια».

Όλες οι πληροφορίες για το Release Athens στο releaseathens.gr 
 

