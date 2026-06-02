Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού.
Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας του σωφρονιστικού καταστήματος. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 48χρονος κρατούμενος βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από την προσοχή των φυλάκων και να δραπετεύσει.
Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται.
