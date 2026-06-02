Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κορυδαλλού

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 14:01 Νέα μέτρα τον Ιούνιο: Έρχονται επιδόματα και επιδοτήσεις
02.06.26 , 14:00 The art of bath: Διώξε την κούραση της ημέρας με ένα χαλαρωτικό μπάνιο
02.06.26 , 13:54 Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο εντυπωσιακός στολισμός του γάμου
02.06.26 , 13:53 Πανεύκολη συνταγή για κατσικάκι που «λιώνει» στο στόμα
02.06.26 , 13:44 MasterChef 2026: «Καλώς ήρθατε στο τελευταίο συμβούλιο για φέτος!»
02.06.26 , 13:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του
02.06.26 , 12:56 Έκτακτη Συνάντηση Υπουργών Υγείας για την επιδημία του Έμπολα
02.06.26 , 12:52 Αστυπάλαια: Καλοκαιρινές διακοπές στην «πεταλούδα του Αιγαίου»
02.06.26 , 12:48 Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
02.06.26 , 12:47 Άση Μπήλιου: Η σημαντική πλανητική αλλαγή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου
02.06.26 , 12:31 Release Athens 2016-2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα
02.06.26 , 12:13 MOTOR OIL: Αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT A.E
02.06.26 , 12:11 Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
02.06.26 , 12:04 Φτιάξε τυρόπιτα με λαχανικά αντί για φύλλο, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
02.06.26 , 12:00 Summer skirt: 5 τρόποι που οι Γαλλίδες φορούν τη φούστα
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Φουλ ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες!
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Αμαλία Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο της Μπαλατσινού στο pre-wedding party
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Kώστας Μπαλτάς)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Η απόδραση συνέβη το πρωί της Τρίτης κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας του σωφρονιστικού καταστήματος.
  • Ο 48χρονος κρατούμενος είναι αλβανικής καταγωγής και είχε καταδικαστεί για υποθέσεις ναρκωτικών.
  • Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
  • Ερευνώνται οι συνθήκες της απόδρασης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού. 

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας του σωφρονιστικού καταστήματος. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 48χρονος κρατούμενος βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από την προσοχή των φυλάκων και να δραπετεύσει. 

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ
 |
ΑΠΟΔΡΑΣΗ
 |
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top