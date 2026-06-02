Το νέο Opel Astra είναι εδώ - Τιμές

Το νέο Opel Astra σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην έδρα της Opel, το Rüsselsheim. Το best seller της compact κατηγορίας συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα άνεσης και πλήρη ελευθερία επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα κίνησης — από αμιγώς ηλεκτρικό έως Plug-in Hybrid, Hybrid 48V και αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Από την πρώτη ματιά, το νέο Astra δείχνει πιο σύγχρονο, πιο δυναμικό και ακόμη πιο ξεχωριστό, εκφράζοντας την εξέλιξη της σχεδιαστικής ταυτότητας της Opel.Στο επίκεντρο βρίσκεται το ανανεωμένο Opel Vizor, πλέον λεπτότερο και πιο καθαρό σχεδιαστικά, το οποίο ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Astra φωτιζόμενο Opel Blitz — ένα στοιχείο που μέχρι σήμερα συναντούσαμε μόνο στο κορυφαίο Opel Grandland. Παράλληλα, η εμπρός σχεδίαση αντλεί έμπνευση από το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, μεταφέροντας στοιχεία του εντυπωσιακού concept car σε μοντέλο παραγωγής.

Τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου ενισχύουν τα νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου 17’’ και 18’’, καθώς και το νέο μεταλλικό χρώμα “Kontur White”, το οποίο σε συνδυασμό με τη μαύρη οροφή αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη αισθητική του Astra.

Ένα από τα σημαντικότερα highlights του μοντέλου – και μοναδικό στην compact κατηγορία – παραμένει το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, προσαρμόζει δυναμικά τη δέσμη φωτισμού στις συνθήκες του δρόμου,προσφέροντας κορυφαία ορατότητα χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους οδηγούς. Το σύστημα ανιχνεύει ακόμη και τις πινακίδες κυκλοφορίας, μειώνοντας επιλεκτικά την ένταση των LED ώστε να περιορίζονται οι αντανακλάσεις προς τον οδηγό.

Συναρπαστικό εσωτερικό: λιτό cockpit, ευκρινείς οθόνες, άνετα Intelli-Seats

Οι αναβαθμίσεις συνεχίζονται και στο εσωτερικό, όπου το Astra προσφέρει μια ακόμη πιο σύγχρονη εμπειρία οδήγησης, με καθαρό σχεδιασμό, ανανεωμένα γραφικά και βελτιωμένη εργονομία.Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, τα οποία προσφέρονται standard σε όλες τις εκδόσεις. Χάρη στη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος, προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα άνεσης ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια. Παράλληλα, το infotainment είναι πλέον πιο γρήγορο και διαισθητικό, ενώ οι νέες ψηφιακές οθόνες ενισχύουν τον premium και τεχνολογικό χαρακτήρα του cockpit.

Σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία “Greenovation” της Opel, στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται υλικά που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Το τιμόνι καλύπτεται εξ ολοκλήρου με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά AGR καθίσματα διαθέτουν επένδυση ReNewKnit™, ένα καινοτόμο μονοϋλικό υψηλής ποιότητας με premium υφή και αισθητική.

Astra Electric: περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη ελευθερία

Το νέο Astra Electric αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Opel στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας πλέον αυτονομία έως 454 km (WLTP¹) — αυξημένη κατά 35 km σε σχέση με πριν.

Με ισχύ 156 hp και μπαταρία 58 kWh, το αμιγώς ηλεκτρικό Astra συνδυάζει αποδοτικότητα, άνεση και καθημερινή πρακτικότητα, ενώ συνοδεύεται και από το νέο πρόγραμμα Opel Electric ALL IN: ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και κάνει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ. Για πρώτη φορά, το Astra Electric διαθέτει επίσης λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στο όχημα να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές — όπως e-bikes ή εξοπλισμό outdoor δραστηριοτήτων — χωρίς ανάγκη πρόσθετης πηγής ενέργειας.

Οι τιμές για το Astra Electric ξεκινούν από €37.600 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση).

Εξηλεκτρισμένες επιλογές για κάθε ανάγκη

Το νέο Astra Plug-in Hybrid συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και ακόμη υψηλότερη αποδοτικότητα. Με συνδυαστική ισχύ 196 hp και ηλεκτρική αυτονομία έως 84 km (WLTP¹), προσφέρει τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Οι τιμές για το Astra Plug-in Hybrid ξεκινούν από €41.000 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα). Σημαντικό για τους χρήστες εταιρικών οχημάτων είναι ότι οι Plug-in εκδόσεις του Astra απαλλάσσονται από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Για όσους αναζητούν τα πλεονεκτήματα της εξηλεκτρισμένης οδήγησης χωρίς ανάγκη φόρτισης, το Astra Hybrid 48V αποτελεί μια ιδιαίτερα πρακτική και οικονομικά αποδοτική επιλογή για καθημερινή χρήση. Με συνδυαστική ισχύ 145 hp, το σύστημα υποστηρίζει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂.

Οι τιμές για το Astra Hybrid ξεκινούν από €26.900 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).

Για όσους προτιμούν κινητήρες εσωτερικής καύσης, το Astra διατίθεται και με αποδοτικό κινητήρα 1.5 lt Diesel 130 hp και αυτόματο κιβώτιο, με που ξεκινούν από €24.900 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).Με εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλήρη ελευθερία επιλογής σε κάθε μορφή κινητικότητας, το νέο Opel Astra εκφράζει τη σύγχρονη φιλοσοφία της Opel και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην compact κατηγορία.