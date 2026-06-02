Πέτρος Κόκκαλης: Παραιτήθηκε Από Το Κόσμος - Η Ανάρτησή Του

Την παραίτησή του από το κόμμα «Κόσμος» ανακοίνωσε ο γραμματέας του Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος ήταν εκείνος που ίδρυσε το πολιτικό σχήμα το 2024.

Την είδηση έκανε γνωστή τη Δευτέρα ο συμπρόεδρος του κόμματος Νίκος Ράπτης σε ανάρτησή του στα social media, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η παραίτησή του Πέτρου Κόκκαλη «ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Κόκκαλη:

«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.

Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία».

Πέτρος Κόκκαλης: «Η παραίτησή μου δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική»

Ο Πέτρος Κόκκαλης, σε δική του ανάρτηση, επιβεβαίωσε τη παραίτησή του από το κόμμα που ίδρυσε, ωστόσο τόνισε ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική.

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα του ΚΟΣΜΟΥ – Πράσινη Συμφωνία.

Το κάνω με σεβασμό στους ανθρώπους του ΚΟΣΜΟΥ, στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλαμε τα τελευταία χρόνια και στην ανάγκη οι επόμενες αποφάσεις να ληφθούν με απόλυτη καθαρότητα ρόλων.

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων. Η κλιματική κρίση επιταχύνεται. Οι ανισότητες διευρύνονται. Η δημοκρατική εμπιστοσύνη φθίνει. Την ίδια στιγμή, ο προοδευτικός χώρος αναζητά νέες απαντήσεις, νέες συνθέσεις και ένα αξιόπιστο σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ καλείται να συζητήσει το μέλλον του μέσα από το συνέδριό του και μέσα από τον ευρύτερο διάλογο για την πολιτική οικολογία στην Ελλάδα. Αυτή η συζήτηση οφείλει να γίνει συλλογικά, χωρίς προσωπικές ατζέντες και χωρίς να προκαταλαμβάνεται η βούληση των μελών.

Έχω αποφασίσει να συμβάλω προσωπικά σε ευρύτερες προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Να εργαστώ για την ενίσχυση μιας πολιτικής που συνδέει την κλιματική δράση με την κοινωνική δικαιοσύνη, την πράσινη μετάβαση με την οικονομική ασφάλεια των πολιτών και τη δημοκρατική συμμετοχή με την ουσιαστική λογοδοσία των θεσμών.

Ακριβώς γι’ αυτό θεωρώ σωστό να μην εκπροσωπήσω θεσμικά τον ΚΟΣΜΟ στις επόμενες διερευνητικές συναντήσεις ή σε συζητήσεις που αφορούν την εκλογική του στρατηγική. Η προσωπική μου πολιτική επιλογή δεν πρέπει να δημιουργεί καμία ασάφεια ως προς τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.

Ο ΚΟΣΜΟΣ δημιουργήθηκε για να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης ζητήματα που συχνά αντιμετωπίζονταν ως περιθωριακά: την κλιματική ασφάλεια, τη δημοκρατική συμμετοχή, τη διαγενεακή δικαιοσύνη, την προστασία των δημόσιων αγαθών και την ανάγκη η πράσινη μετάβαση να είναι ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη.

Αυτή η συμβολή έχει αξία. Δεν πρέπει να χαθεί. Ανήκει πλέον στο κοινό πολιτικό κεφάλαιο της πολιτικής οικολογίας και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Τα μέλη, τα στελέχη, τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, τους ανθρώπους που αφιέρωσαν χρόνο, γνώση, δημιουργικότητα και εμπιστοσύνη. Ο ΚΟΣΜΟΣ δεν ήταν ποτέ υπόθεση ενός προσώπου. Ήταν και παραμένει μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων που πιστεύουν ότι η πράσινη πολιτική μπορεί να είναι σοβαρή, τεκμηριωμένη, δημοκρατική και κοινωνικά χρήσιμη.

Η παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική. Είναι μια επιλογή καθαρών ρόλων και πολιτικής συνέπειας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ θα αποφασίσει συλλογικά για το μέλλον του. Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ τις ίδιες αξίες από όποια θέση μπορώ να είμαι πραγματικά χρήσιμος: την κλιματική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την ειρήνη, την κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη που προστατεύει τους ανθρώπους της.

Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν είναι ζήτημα ταυτότητας. Είναι ζήτημα επιβίωσης, δημοκρατίας και αξιοπρεπούς ζωής για τις επόμενες γενιές».