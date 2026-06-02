Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει τη νόσο πριν τα συμπτώματα

Έρευνα έδειξε ότι το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί

02.06.26 , 10:10 Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει τη νόσο πριν τα συμπτώματα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Τα νέα «όπλα» της επιστήμης για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Για πρώτη φορά, ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα για τη νόσο που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια.

Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα έρευνα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη Ταυ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των βιοδεικτών του βήτα αμυλοειδούς Αβ42 και Αβ40 και της πρωτεΐνης p-tau2017 στο αίμα 1.350 ενηλίκων χωρίς άνοια στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 61 έτη. Τα υψηλά επίπεδα των βιοδεικτών συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και την εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις.

Οι συγγραφείς λένε ότι τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος. Επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.

Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ωστόσο, σε συνοδευτικό άρθρο σχολιασμού δύο ειδικοί που δε συμμετείχαν στη μελέτη, η Άννα Ρόζενμπεργκ από το σουηδικό Ινστιτούτο Καρολίνσκα και η Τίια Νγκάντου από το φινλανδικό ινστιτούτο «Finnish Institute for Health and Welfare», προειδοποιούν ότι σε νεότερους πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές, οι εξετάσεις αίματος για πρωτεΐνες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, επομένως θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα διαγνωστικά κριτήρια παράλληλα με τις εξετάσεις αίματος. Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι αυτοί οι βιοδείκτες αίματος δεν είναι κατάλληλοι για μεγάλης κλίμακας, μη στοχευμένο έλεγχο σε πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές.  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

