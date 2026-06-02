Μαρία Αντωνά: Η απάντηση στα τοξικά σχόλια για τη σχέση της με τον Λιάγκα

Όσα είπε η παρουσιάστρια, μιλώντας στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 11:21 Κάτια Ταραμπάνκο: «Με την επομπή στο OPEN νιώθω ότι "κλείνουν στόματα"»
02.06.26 , 11:05 Το νέο Opel Astra είναι εδώ - Τιμές
02.06.26 , 11:00 Δάφνη Καραβοκύρη: «Ήταν βίαιος ο τρόπος που σταμάτησε η εκπομπή»
02.06.26 , 11:00 Νέα Αριστερά: Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου
02.06.26 , 10:43 Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ρεκόρ συμμετοχών Rally1 για το WRC 2026
02.06.26 , 10:35 Μαρία Αντωνά: Η απάντηση στα τοξικά σχόλια για τη σχέση της με τον Λιάγκα
02.06.26 , 10:33 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ
02.06.26 , 10:19 Πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου για το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων
02.06.26 , 10:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά
02.06.26 , 10:10 Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει τη νόσο πριν τα συμπτώματα
02.06.26 , 10:07 Πέτρος Κόκκαλης: Παραιτήθηκε από το Κόσμος - «Δεν αποχωρώ από την πολιτική»
02.06.26 , 10:02 Δέσποινα Μοιραράκη: Η συγκινητική ανάρτηση κι η υπόσχεση στον σύζυγό της
02.06.26 , 10:00 Δείτε τις ευνοϊκές και τις δύσκολες ημέρες του Ιουνίου που ξεκίνησε
02.06.26 , 09:53 ΗΣΑΠ: Εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί του ηλεκτρικού λόγω βλάβης
02.06.26 , 09:41 Γιαννόπουλος: «Παίρνω τηλέφωνο να πω ότι ψάχνω δουλειά, δεν είναι ντροπή»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
Μαστροκώστα - Δέλλας: «Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα ήταν όρκος ζωής»
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Φουλ ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες!
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Μαρία Αντωνά στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά αναφέρει ότι το τηλεοπτικό της μέλλον είναι ρευστό και δεν έχει κάνει συγκεκριμένες συζητήσεις με το κανάλι.
  • Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο καλοκαιρινής εκπομπής με προϋποθέσεις, ενώ δεν σχολιάζει φήμες για κατάργηση της ζώνης του σαββατοκύριακου.
  • Αναφέρεται στα θετικά μηνύματα που έλαβε μετά τη συνέντευξή της και επιλέγει να εστιάζει στη θετική πλευρά των πραγμάτων.
  • Δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να εργαστεί σε εκπομπή απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, εστιάζοντας στην ποιότητα της πρότασης.
  • Εύχεται για λιγότερη τοξικότητα και περισσότερα χαμόγελα στη νέα χρονιά.

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό της μέλλον που παραμένει ακόμα ρευστό, καθώς η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη συζήτηση με το κανάλι. 

Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!

Μαρία Αντωνά: Η απάντηση στα τοξικά σχόλια για τη σχέση της με τον Λιάγκα

Παρότι έχει ορισμένα πράγματα στο μυαλό της που θα ήθελε να υλοποιηθούν, προτιμά να περιμένει για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας καλοκαιρινής εκπομπής, παραδέχεται ότι έχει μεγάλη ανάγκη από διακοπές, ωστόσο αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλα πάντα είναι με βάση τις προϋποθέσεις... Αν είχα μια πρόταση με κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να είναι διαλλακτικές, θα το ξανασκεφτόμουν». Σχετικά με τις φήμες για κατάργηση της ζώνης του σαββατοκύριακου, επέλεξε να μην τοποθετηθεί, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση και δε θέλει να σχολιάζει ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Η κουβέντα στράφηκε και στα σχόλια που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στα γενέθλιά του, με τη Μαρία Αντωνά να ξεκαθαρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων ήταν γεμάτη αγάπη, ειδικά μετά τη συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου. Η ίδια επιλέγει συνειδητά να εστιάζει στη θετική πλευρά των πραγμάτων και αναρωτιέται με νόημα: «Τι να μείνω τώρα στο ένα, δύο, στα τοξικά και σε αυτά που λένε; Ούτε καν, είναι τόση πολλή η αγάπη του κόσμου που μένω σε αυτό, το θετικό.».

Μάλιστα, δήλωσε ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου για τον αγαπημένο της, έλαβε πολλά θετικά μηνύματα: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι αγάπη έχει ο κόσμος μέσα του και τι αγάπη δίνει», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα. 

Μαρία Αντωνά: Η απάντηση στα τοξικά σχόλια για τη σχέση της με τον Λιάγκα

Παράλληλα, δήλωσε πως δε θα είχε πρόβλημα να εργαστεί σε εκπομπή που θα βρισκόταν απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς λειτουργεί ως επαγγελματίας και το κριτήριό της είναι αποκλειστικά το αν μια πρόταση είναι ωραία και σωστή, ανεξάρτητα από τον ανταγωνισμό. «Από τη στιγμή που είμαι επαγγελματίας, άμα μου γινόταν μια πρόταση που ήταν ωραία και σωστή, αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο, δεν έχει να κάνει το απέναντι ή όχι», απάντησε.

Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»

Τέλος, με αφορμή το επικείμενο τέλος της εκπομπής τους και τις φήμες που θέλουν τους συνεργάτες της, Χρήστο Φερεντίνο και Κατερίνα Καραβάτου, να μετακομίζουν στην ΕΡΤ, η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε τη δική της φιλοσοφία για τις επαγγελματικές σχέσεις. Όπως εξήγησε, «όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο δε σημαίνει ότι τον παντρεύεσαι και επαγγελματικά», συμπληρώνοντας ότι «αυτή η δουλειά έχει να κάνει με κύκλους· κάποιοι κλείνουν, κάποιοι ανοίγουν, κάποιοι μπορεί να ξανανοίξουν».

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά για τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα

Κλείνοντας με μια προσωπική ευχή για τη νέα χρονιά, εύχεται τόσο για τον εαυτό της όσο και για όλο τον κόσμο να βρουν έναν δρόμο που να τους εκφράζει, να αποδίδουν σε αυτό που κάνουν και πάνω από όλα να υπάρχει χαμόγελο και λιγότερη τοξικότητα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top