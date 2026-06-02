Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό της μέλλον που παραμένει ακόμα ρευστό, καθώς η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη συζήτηση με το κανάλι.

Παρότι έχει ορισμένα πράγματα στο μυαλό της που θα ήθελε να υλοποιηθούν, προτιμά να περιμένει για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όσον αφορά το ενδεχόμενο μιας καλοκαιρινής εκπομπής, παραδέχεται ότι έχει μεγάλη ανάγκη από διακοπές, ωστόσο αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλα πάντα είναι με βάση τις προϋποθέσεις... Αν είχα μια πρόταση με κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να είναι διαλλακτικές, θα το ξανασκεφτόμουν». Σχετικά με τις φήμες για κατάργηση της ζώνης του σαββατοκύριακου, επέλεξε να μην τοποθετηθεί, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση και δε θέλει να σχολιάζει ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Η κουβέντα στράφηκε και στα σχόλια που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στα γενέθλιά του, με τη Μαρία Αντωνά να ξεκαθαρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων ήταν γεμάτη αγάπη, ειδικά μετά τη συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου. Η ίδια επιλέγει συνειδητά να εστιάζει στη θετική πλευρά των πραγμάτων και αναρωτιέται με νόημα: «Τι να μείνω τώρα στο ένα, δύο, στα τοξικά και σε αυτά που λένε; Ούτε καν, είναι τόση πολλή η αγάπη του κόσμου που μένω σε αυτό, το θετικό.».

Μάλιστα, δήλωσε ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου για τον αγαπημένο της, έλαβε πολλά θετικά μηνύματα: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι αγάπη έχει ο κόσμος μέσα του και τι αγάπη δίνει», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα.

Παράλληλα, δήλωσε πως δε θα είχε πρόβλημα να εργαστεί σε εκπομπή που θα βρισκόταν απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς λειτουργεί ως επαγγελματίας και το κριτήριό της είναι αποκλειστικά το αν μια πρόταση είναι ωραία και σωστή, ανεξάρτητα από τον ανταγωνισμό. «Από τη στιγμή που είμαι επαγγελματίας, άμα μου γινόταν μια πρόταση που ήταν ωραία και σωστή, αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο, δεν έχει να κάνει το απέναντι ή όχι», απάντησε.

Τέλος, με αφορμή το επικείμενο τέλος της εκπομπής τους και τις φήμες που θέλουν τους συνεργάτες της, Χρήστο Φερεντίνο και Κατερίνα Καραβάτου, να μετακομίζουν στην ΕΡΤ, η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε τη δική της φιλοσοφία για τις επαγγελματικές σχέσεις. Όπως εξήγησε, «όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο δε σημαίνει ότι τον παντρεύεσαι και επαγγελματικά», συμπληρώνοντας ότι «αυτή η δουλειά έχει να κάνει με κύκλους· κάποιοι κλείνουν, κάποιοι ανοίγουν, κάποιοι μπορεί να ξανανοίξουν».

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά για τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα

Κλείνοντας με μια προσωπική ευχή για τη νέα χρονιά, εύχεται τόσο για τον εαυτό της όσο και για όλο τον κόσμο να βρουν έναν δρόμο που να τους εκφράζει, να αποδίδουν σε αυτό που κάνουν και πάνω από όλα να υπάρχει χαμόγελο και λιγότερη τοξικότητα.

