Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6

Με ζέστη όλη η εβδομάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 12:29 Επίδομα Θέρμανσης: Διορθώσεις έως 31 Αυγούστου και νέα πληρωμή
01.06.26 , 12:00 Μπανάνα ή μούρα στο smoothie; Μια νέα μελέτη σας δίνει την απάντηση
01.06.26 , 11:56 Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο
01.06.26 , 11:17 Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
01.06.26 , 11:00 Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου
01.06.26 , 10:40 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα γενέθλια & η on air έκπληξη στο πλατό της εκπομπής
01.06.26 , 10:00 Αγιορείτικο καλοκαιρινό γλυκό με μέλι και καρύδια από τον Γέροντα Ιάκωβο
01.06.26 , 09:58 Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
01.06.26 , 09:56 Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
01.06.26 , 09:32 Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
01.06.26 , 09:18 Alfa Romeo: Ποιο είναι το μέλλον -Το νέο μοντέλο της
01.06.26 , 09:05 Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο
01.06.26 , 09:03 Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε και κάθε πότε «πέφτει»;
01.06.26 , 08:19 Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
01.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Ιουνίου
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούνιος, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει του 34 βαθμούς Κελσίου. Ευκαιρία για μπάνιο για όσους βρίσκονται σε διακοπές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ή για εκείνους που θέλουν μια σύντομη ημερίσια εξόρμηση. 

Ο καιρός θα είναι καλός και τις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε ηψηλά επίπεδα. 

Ωστόσο, την Πέμπτη 4 Ιουνίου αναμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, αλλά περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα.

Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 1/6

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι - απόγευμα.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.
Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026\

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top