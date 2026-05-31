Συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας για την οικογένεια της 12χρονης από τη Λάρισα που είχε καταρρεύσει μέσα στο σπίτι της, τον περασμένο Μάιο. Το κορίτσι θα υποβληθεί σε επέμβαση στο Ωνάσειο. Τη μικρούλα έσωσε η αδελφή της, που μέχρι να φτάσουν οι διασώστες της έκανε μαλάξεις.

Όπως ανέφερε η Άννα Λίτινα στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ήταν μέσα Μαϊου, όταν μία νεαρή κοπέλα κάλεσε στο 112.

Οι διασώστες άκουσαν το κορίτσι να τους λέει πως η αδελφή της, μόλις 12 ετών, είχε υποστεί ανακοπή. Με φωνή σταθερή και ψύχραιμη ανέφερε πως θέλει να της κάνει ΚΑΡΠΑ και ζήτησε τη βοήθειά τους για να την καθοδηγήσουν να κάνει μαλάξεις μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο.

Ο πατέρας των κοριτσιών μιλώντας στο Star, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι τους, στη Λάρισα. Πρόκειται για θαύμα, λέει και η φωνή του «σπάει».

Πατέρας 12χρονης: «Το παιδί σώθηκε από θαύμα»

«Το παιδί σώθηκε από θαύμα, από τη μεγάλη κόρη, που έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, που πήρε τηλέφωνο το 112, που της δώσανε εξηγήσεις τι πρέπει να κάνει».

«Άρχισε να ακούει τη μικρή να βαριανασαίνει στον ύπνο, σηκώθηκε από το κρεβάτι και την είδε. Εκείνη την ώρα είχε πάθει (η 12χρονη) ανακοπή και επι τόπου πήρε τηλέφωνο το 112».

Η ψυχραιμία της μεγάλης αδελφής έσωσε τη 12χρονη

Το ασθενοφόρο έφθασε μέσα σε τρία λεπτά. Όταν οι διασώστες μπήκαν στο σπίτι αντίκρισαν τη γιαγιά σε κατάσταση σοκ και το κορίτσι να παλεύει με νύχια και δόντια να σώσει την αδελφή της.

Οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παρόλο που δεν εφημέρευε, μόλις έφθασε το ασθενοφόρο, παρέλαβαν τη 12χρονη. Μόλις σταθεροποιήθηκε μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι πρώτες βοήθειες σώζουν ζωές, λέει ο πατέρας.

«Το σπουδαιότερο είναι να ξέρουμε τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να σώζουμε ζωές. Να μην τύχει σε κανέναν άλλο γονιό», λέει.

Το μικρό κορίτσι τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Παίδων και την Τετάρτη αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.