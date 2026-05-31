Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης

Η πορεία στην Ελλάδα

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης
Η premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας Zeekr, γιορτάζει πέντε χρόνια εντυπωσιακής ανάπτυξης, τεχνολογικής καινοτομίας και ταχείας διεθνούς επέκτασης. Σήμερα, η μάρκα δραστηριοποιείται σε 45 αγορές παγκοσμίως, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 11 αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και εξυπηρετεί περισσότερους από 666.741 πελάτες διεθνώς.

Η ευρωπαϊκή γκάμα της μάρκας περιλαμβάνει πλέον τέσσερα μοντέλα — από compact SUV έως sports saloon υψηλών επιδόσεων — και διατίθεται ήδη σε 15 ευρωπαϊκές αγορές.Οι πρόσφατες εμπορικές δραστηριότητες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία επιβεβαιώνουν τη δυναμική στρατηγική επέκτασης της μάρκας, με τη Zeekr να εισέρχεται κατά μέσο όρο σε μία νέα ευρωπαϊκή αγορά κάθε δύο μήνες. Στόχος της εταιρείας είναι έως το τέλος του 2026 να καλύπτει το 90% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η καινοτόμος μπαταρία LFP “Gold Battery” υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση 5.5C, προσφέροντας σημαντική αυτονομία μέσα στον χρόνο μίας σύντομης στάσης για καφέ. Τα AI-enabled συστήματα πλαισίου προσαρμόζονται δυναμικά στις συνθήκες του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα προηγμένα συστήματα αυτόματης στάθμευσης και πλήρους υποβοήθησης οδηγού διατίθενται στάνταρ σε όλη τη γκάμα μοντέλων.Τα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X έχουν αποσπάσει την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, ενώ το σύστημα πλοήγησης της εταιρείας αναδείχθηκε “Navigation App of the Year” στα AutoTech Breakthrough Awards 2025.
Αντανακλώντας τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας της μάρκας, όλα τα μοντέλα ZEEKR καλύπτονται από εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, προσφέρεται βασική εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί για ακόμη 5 έτη μέσω προγραμματισμένης συντήρησης στο επίσημο δίκτυο service της Zeekr.Παράλληλα, η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Στην Ελλάδα, η GEO Mobility Hellas ενδυναμώνει δυναμικά την παρουσία της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τη στρατηγική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου Zeekr στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία. Η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας συνεχίζεται δυναμικά, επιπλέον των ήδη δύο Zeekr Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την έναρξη λειτουργίας των νέων Zeekr Test Drive Centers.


 

